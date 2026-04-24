Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

Виталий Кирсанов
24 апреля 2026, 13:09
По предварительным прогнозам, первое более-менее "достойное тепло" в Украине ожидается с 5 мая.
Синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных / коллаж: Главред, фото: objectiv.tv

Вы узнаете:

  • Прогноз погоды от Натальи Диденко
  • Прогноз погоды от Укргидрометцентр

Последние выходные апреля принесут украинцам резкие перепады: от солнца и тепла в субботу до снега, штормового ветра и похолодания в воскресенье.

Об этом в соцсетях написала синоптик Наталка Диденко.

В частности, в субботу, 25 апреля, ночью осадков не будет, однако возможны заморозки. Днем небольшие дожди пройдут на севере страны, остальная территория отдохнет от осадков, местами выглянет солнце. Температура воздуха поднимется до +11+15 градусов, а на юге и в западных областях - до +14+18.

В воскресенье, 26 апреля, в Украину придет холодный атмосферный фронт. Днем похолодает до +9+12 градусов, но юг, восток и часть центра - Днепропетровщина, Полтавщина и Черкасщина - еще удержат очень теплую погоду с +15+19. Фронт принесет осадки, преимущественно дождь. На западе страны из-за резкого похолодания возможен даже снег.

Оба дня в Украине будет удерживаться порывистый западный и северо-западный ветер со штормовыми порывами. Синоптик призвала быть осторожными.

В Киеве в субботу днем ветер также будет порывистым, а в воскресенье усилится до штормового. Ночью 25 апреля холодно, возможны небольшие заморозки. Днем в субботу пройдет небольшой дождь, но в целом тепло - до +13+15 градусов. В воскресенье фронт приблизится к столице, облаков станет больше, ветер усилится, температура снизится до +10.

"Понятно, что такие метеометаморфозы не оставят своим вниманием метеопатов, поэтому возясь во дворах или на балконах возле цветочков, сильно не наклоняйтесь и не бегайте, голова может указать на лишнюю активность", - предупредила Диденко.

По предварительным прогнозам, первое более-менее "достойное тепло" в Украине ожидается с 5 мая.

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 25 апреля, в Украине не будет осадков. Лишь в северных областях днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-7 ° тепла. В Украине, кроме западных, а также Житомирской, Винницкой и Одесской областей, прогнозируются в воздухе заморозки.

В воскресенье, 26 апреля, ночью в большинстве западных областей прогнозируется дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°.

Напомним, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Полтавской области. В ночь с 23 на 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3°С.

Кроме того, в пятницу, 24 апреля, погода на Львовщине будет облачной с прояснениями. Осадков в регионе не прогнозируется. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Также в пятницу, 24 апреля, погода в Украине будет ветреной и прохладной, однако количество осадков уменьшится. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, дожди пройдут только в восточных областях. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

"10 из 30 проектов готовы": Федоров рассказал о подготовке реформы мобилизации

"10 из 30 проектов готовы": Федоров рассказал о подготовке реформы мобилизации

14:10Украина
В Украине снизятся цены на топливо: сетям АЗС дали 10 дней

В Украине снизятся цены на топливо: сетям АЗС дали 10 дней

13:53Экономика
Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

13:09Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Китайский гороскоп на сегодня, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

Китайский гороскоп на сегодня, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Последние новости

14:14

Гороскоп Таро на завтра 25 апреля: Тельцам наслаждаться, Близнецам - выбор

14:10

"10 из 30 проектов готовы": Федоров рассказал о подготовке реформы мобилизации

14:07

"Боженька меня вывез": Повалий выдала бред о побеге из УкраиныВидео

14:06

Супруги купили дом вслепую и уехали из города в село: итог удивилВидео

14:02

Рассада помидоров побелела после высадки в грунт: как спасти будущий урожай

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
13:53

В Украине снизятся цены на топливо: сетям АЗС дали 10 дней

13:47

Гороскоп на завтра, 25 апреля: Скорпионам - споры, Рыбам - подарок

13:15

"Ты мне должна": Ани Лорак публично пожаловалась на обнаглевшую дочь

13:09

Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

Реклама
13:05

Борщ и форшмак: чем Ярославский накормил принца Гарри в Киеве

12:35

Голуби исчезнут с балкона навсегда: один простой способ, который действительно работает

12:17

Хозяйка делилась молоком с котенком: он вырос и не дает ей поестьВидео

12:04

Китайский гороскоп на завтра, 25 апреля: Змеям - гибкость, Крысам - сюрпризы

12:02

Буданов назвал единство ключом к победе

12:00

Убийства и инсульт: кто умер из участников "Мастер Шеф"

11:53

Дерево силы по дате рождения: как определить и можно ли вырастить его дома

11:52

Россия может напасть на НАТО через несколько месяцев - премьер Польши

11:34

Отнюдь не "колокольчики": как правильно назвать эти нежные синие цветы на украинском

11:26

Мальчик во время прогулки нашел древнюю монету: ее ценность удивляет

11:20

РФ стягивает пехоту и готовится к наступлению на горячем направлении — полковник

Реклама
11:05

Боржемская засветила кольцо на безымянном пальце: "Намерения по отношению ко мне"

10:54

Кому молиться 25 апреля о гармонии в семье: какой церковный праздник

10:32

Путин впервые сделал важное признание перед россиянами на фоне падения рейтингов - ISW

10:08

Дроны РФ атаковали балкер в Черном море: судно шло в Украину

09:54

"Случился приступ": у известного ведущего обнаружили опухоль мозгаВидео

09:28

В Киеве - взрывы, работает ПВО: что известно об атаке РФ

09:21

Война с Ираном расходует боеприпасы США быстрее, чем их производят: чем это опасно

08:38

Скрывали правду и теряли позиции: Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУВидео

08:24

Трамп набросился на принца Гарри из-за заявления относительно Украины: что его разозлило

08:10

Как война с Ираном обнажила слабое место армии США: Невзлин раскрыл деталимнение

07:55

Трамп не против: США могут пригласить Путина на саммит G20 - WP

06:45

РФ ударила по Одессе: повреждены многоэтажки, есть жертвы и много раненыхФото

05:33

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

05:09

Названы лучшие породы собак: подходят для семьи и не требуют особого уходаВидео

04:10

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с библиотекарем за 43 с

04:00

Ожидаются сильные шквалы: опасная погода надвигается на Тернопольщину

03:30

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньгиВидео

03:00

Удаляет даже стойкие пятна: одна кнопка в стиралке сделает одежду в разы чищеВидео

02:15

Учёные ошеломили находкой: под Африкой нашли разлом, дробящий континент надвое

01:05

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Реклама
00:10

Война РФ с НАТО: раскрыты вероятные направления российского штурма

23 апреля, четверг
23:55

Как часто нужно перезагружать смартфон: эксперты вынесли вердиктВидео

23:34

"Обстановка критическая": МО о скандале с голодающими бойцами на фронте

23:17

Не только "российский след": бывший сотрудник СБУ назвал причину терактов

22:41

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку садаВидео

22:36

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

22:35

С палочкой: Галкин показал реальную Пугачеву

22:32

Картон вместо гербицидов: метод борьбы с сорняками и обогащения почвы

21:52

Опасное соседство: какие растения-захватчики вытесняют другие цветы из сада

21:51

В России скончался популярный телеведущий "Первого канала"

