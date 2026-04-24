Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

Последние выходные апреля принесут украинцам резкие перепады: от солнца и тепла в субботу до снега, штормового ветра и похолодания в воскресенье.
Об этом в соцсетях написала синоптик Наталка Диденко.
В частности, в субботу, 25 апреля, ночью осадков не будет, однако возможны заморозки. Днем небольшие дожди пройдут на севере страны, остальная территория отдохнет от осадков, местами выглянет солнце. Температура воздуха поднимется до +11+15 градусов, а на юге и в западных областях - до +14+18.
В воскресенье, 26 апреля, в Украину придет холодный атмосферный фронт. Днем похолодает до +9+12 градусов, но юг, восток и часть центра - Днепропетровщина, Полтавщина и Черкасщина - еще удержат очень теплую погоду с +15+19. Фронт принесет осадки, преимущественно дождь. На западе страны из-за резкого похолодания возможен даже снег.
Оба дня в Украине будет удерживаться порывистый западный и северо-западный ветер со штормовыми порывами. Синоптик призвала быть осторожными.
В Киеве в субботу днем ветер также будет порывистым, а в воскресенье усилится до штормового. Ночью 25 апреля холодно, возможны небольшие заморозки. Днем в субботу пройдет небольшой дождь, но в целом тепло - до +13+15 градусов. В воскресенье фронт приблизится к столице, облаков станет больше, ветер усилится, температура снизится до +10.
"Понятно, что такие метеометаморфозы не оставят своим вниманием метеопатов, поэтому возясь во дворах или на балконах возле цветочков, сильно не наклоняйтесь и не бегайте, голова может указать на лишнюю активность", - предупредила Диденко.
По предварительным прогнозам, первое более-менее "достойное тепло" в Украине ожидается с 5 мая.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 25 апреля, в Украине не будет осадков. Лишь в северных областях днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-7 ° тепла. В Украине, кроме западных, а также Житомирской, Винницкой и Одесской областей, прогнозируются в воздухе заморозки.
В воскресенье, 26 апреля, ночью в большинстве западных областей прогнозируется дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°.
Напомним, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Полтавской области. В ночь с 23 на 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3°С.
Кроме того, в пятницу, 24 апреля, погода на Львовщине будет облачной с прояснениями. Осадков в регионе не прогнозируется. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Также в пятницу, 24 апреля, погода в Украине будет ветреной и прохладной, однако количество осадков уменьшится. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, дожди пройдут только в восточных областях. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
