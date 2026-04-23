Сильные заморозки со штормовым ветром идут на Львовщину: когда ухудшится погода

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Прогноз погоды на Львовщине на 24 апреля / / Фото: pixabay.com

В пятницу, 24 апреля, погода во Львовской области будет облачной с прояснениями. Осадков в регионе не прогнозируется. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Ночная температура воздуха резко упадет. Ожидаются сильные заморозки в пределах 0-5°. Днем столбики термометров поднимутся до 9-14° тепла.

День пройдет без существенных осадков, однако синоптики предупреждают о стихийных метеорологических явлениях. Из-за сильных ночных заморозков по всей территории области объявлен II уровень опасности (оранжевый).

Помимо ночного холода, днем жителям области стоит готовиться к шквалам. Местами порывы ветра будут достигать штормовых значений — 15-20 м/с.

Погода в Украине 24 апреля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода во Львове 24 апреля

Во Львове пятница будет облачной с прояснениями. Ночью город накроет сильный заморозок — температура упадет до 0-2°. Днем в городе потеплеет до 11-13° тепла. Существенных осадков не предвидится.

Пожарная опасность в экосистемах

Несмотря на ночное похолодание, ситуация с пожарной опасностью на Львовщине остается угрожающей. На большей части территории прогнозируют 2-й и 3-й классы опасности.

В то же время на севере области местами ожидается высокая (4-й класс) и чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность. Погодные условия, при наличии источников открытого огня, будут способствовать быстрому распространению пожаров в экосистемах.

Пожарная опасность на Львовщине 24 апреля / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Напомним, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Полтавской области. В ночь с 23 на 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3°С.

Также в Днепре и области в четверг, 23 апреля, ожидается переменная погода с дождями, порывистым ветром и ночными заморозками.

Как сообщал Главред, в Тернопольской области 23 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит +1…+6°, местами возможны заморозки на почве до -3°, днем — +10…+15°.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

