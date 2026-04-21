Мокрый снег, дожди и заморозки: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

В ближайшие дни в Харькове будет облачная и дождливая погода.

Какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

Вы узнаете:

Какая погода будет в Харькове 22 апреля

Какая погода будет в Харькове 23 апреля

В ближайшие дни в Харькове будут дожди, мокрый снег и заморозки. Об этом сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В частности, в среду, 22 апреля, в Харьковской области прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-3°, заморозки. Днем 7-12° тепла.

В Харькове ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, заморозки. Днем 8-10° тепла.

В четверг, 23 апреля, в Харьковской области будет облачно с прояснениями.Ночью без существенных осадков. Днем дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-3°, заморозки. Днем 7-12° тепла.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 22 апреля погода будет облачной и дождливой.

"На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться", - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, 3 м/с. Температура воздуха днем 22 апреля будет +1° ... +8°.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 23 апреля погода будет облачной и дождливой.

"В Харькове облачная погода продержится весь день. Всю вторую половину дня будет идти дождь", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 4, 4 м/с. Температура воздуха днем 23 апреля будет +3° ... +10°.

Напомним, как ранее сообщал Главред, на этой неделе погода в Житомирской области будет переменчивой. По информации областного гидрометцентра, с 21 по 24 апреля регион накроет новая волна похолодания с сильными заморозками, особенно в ночные и утренние часы среды и четверга.

Также в среду, 22 апреля, на Львовщине прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Черкасской области объявлен повышенный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают, что из-за устойчивого северного потока и блокирующих антициклонов холод задержится как минимум на несколько дней.

Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области. Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.

