На Тернопольщине объявили штормовое предупреждение: чего ожидать от погоды

Погода в Тернопольской области в четверг, 23 апреля, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Ожидается северо-западный ветер, 7–12 м/с, днем порывы могут достигать 15–20 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов, на поверхности почвы местами возможны заморозки 0…-3 градуса, днем прогнозируется +10…+15 градусов.
В городе Тернополь ночью температура достигнет +3…+5 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса. Днем температура воздуха поднимется до +13…+15 градусов.
Кроме того, синоптики добавляют, что из-за заморозков и сильных порывов ветра на 23 апреля по всей области объявлен первый уровень опасности – желтый.
Как сообщал Главред, 23 апреля погода в Ровенской области будет неспокойной и контрастной: ночь пройдет без существенных осадков, а днем возможен кратковременный дождь.
В то же время погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона, господствующего над Восточноевропейской равниной. Ожидается переменная облачность и значительное усиление ветра.
В Житомире и по всей области в четверг, 23 апреля, сохранится облачная погода с периодическими прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, но уже днем синоптики ожидают кратковременный дождь, который может пройти локально и быстро.
Читайте также:
- Гороскоп Таро на завтра, 23 апреля: Ракам — равновесие, Весам — отбросить сомнения
- Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут принимать пациентов
- Гривна резко подорожала: новый курс валют на 23 апреля
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
