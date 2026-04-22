На Тернопольщине объявили штормовое предупреждение: чего ожидать от погоды

Днём температура в Тернопольской области поднимется до +15 градусов.

Прогноз погоды в Тернопольской области

Погода в Тернопольской области в четверг, 23 апреля, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Ожидается северо-западный ветер, 7–12 м/с, днем порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов, на поверхности почвы местами возможны заморозки 0…-3 градуса, днем прогнозируется +10…+15 градусов.

В городе Тернополь ночью температура достигнет +3…+5 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса. Днем температура воздуха поднимется до +13…+15 градусов.

Кроме того, синоптики добавляют, что из-за заморозков и сильных порывов ветра на 23 апреля по всей области объявлен первый уровень опасности – желтый.

Погода в Тернополе

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, 23 апреля погода в Ровенской области будет неспокойной и контрастной: ночь пройдет без существенных осадков, а днем возможен кратковременный дождь.

В то же время погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона, господствующего над Восточноевропейской равниной. Ожидается переменная облачность и значительное усиление ветра.

В Житомире и по всей области в четверг, 23 апреля, сохранится облачная погода с периодическими прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, но уже днем синоптики ожидают кратковременный дождь, который может пройти локально и быстро.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

