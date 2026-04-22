Шквальный ветер и дождь обрушатся на Житомирщину: когда ждать удара непогоды

Дарья Пшеничник
22 апреля 2026, 16:26
Во второй половине суток в регионе возможны порывы ветра до 15–20 м/с, что сделает погоду заметно холоднее.
Прогноз погоды для Житомира и области на 23 апреля / Фото: ua.depositphotos.com

В Житомире и по всей области в четверг, 23 апреля, сохранится облачная погода с периодическими прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, но уже днем синоптики ожидают кратковременный дождь, который может пройти локально и быстро. Об этом свидетельствует прогноз Житомирского областного центра по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, ветер будет менять направление с западного на северо-западный и усиливаться в течение дня. Во второй половине суток возможны порывы до 15–20 м/с, поэтому на улице будет ощущаться дополнительная прохлада.

Температура ночью в городе будет держаться на уровне 4–6°, по области — от 2 до 7°. Днем теплее не станет: в Житомире прогнозируют 9–11°, в районах — 8–13°.

Такая синоптическая картина формирует прохладный, влажный и ветреный весенний день, когда стоит позаботиться о теплой одежде и защите от порывов ветра.

Напомним, Главред писал, что апрельское потепление в Днепропетровской области временно отступает под влиянием активного атмосферного фронта.

Ранее в Черкасской области был объявлен повышенный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают, что из-за устойчивого северного процесса и блокирующих антициклонов холод задержится как минимум на несколько дней.

Недавно синоптики также сообщали, что погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии

Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

погода синоптик Житомирщина Житомирская область новости Житомира Погода в Житомире Погода Житомирская область
В Киеве раздались мощные взрывы: РФ атакует столицу Украины дронами, что известно

Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут брать пациентов

США все же воспользовались помощью Украины: где развернули украинскую систему против дронов

Реклама

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

На урожай фасоли можно не надеяться: какие культуры категорически нельзя сажать рядом

17:51

"Развод на деньги": Киркоров и Асти кинули российских оккупантов

17:46

В Киеве раздались мощные взрывы: РФ атакует столицу Украины дронами, что известно

17:36

Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут брать пациентовВидео

17:22

3 минуты и царапин не останется: секрет восстановления паркета за копейкиВидео

17:21

США все же воспользовались помощью Украины: где развернули украинскую систему против дронов

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
17:20

Ровенщину накроет опасная погода: о чем предупреждают синоптики

17:16

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

17:06

Гривня резко подорожала: новый курс валют на 23 апреля

17:00

"Моя вторая мама": Виталий Козловский впервые показал сестру и поразил признаниемВидео

Реклама
16:55

Сосиски будут оставаться свежими в разы дольше: трюк, который знают единицы

16:51

Шквальный ветер и заморозки налетят на Львовщину: когда прогнозируют непогоду

16:26

Шквальный ветер и дождь обрушатся на Житомирщину: когда ждать удара непогоды

16:23

По следам Ноева ковчега: ученые наткнулись на нечто необъяснимое

16:12

Эти вещи не выйдут из моды: 5 стильных находок, неподвластных времениВидео

16:08

Дожди и штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

16:07

Урожай клубники будет большим и сочным: что нужно сделать до конца апреляВидео

16:00

Жёлтые пятна исчезнут на глазах: как отмыть матрас и подушки без химии

15:55

Говорить "купить в рассрочку" - это грубая ошибка: как сказать правильно

15:18

Семья решила усыпить здоровую собаку: причина возмутила людейВидео

15:00

Какие украинские имена имеют русские корни: их можно услышать каждый день

Реклама
14:47

"Загнали в угол, как крысу": генерал СБУ раскрыл двойную игру Лукашенко

14:45

Самые сочные котлеты без лишнего масла: рецепт, от которого все будут в восторге

14:36

"Хочу всем его показать": Соловий рассекретила нового возлюбленного

14:26

Послы ЕС одобрили €90 млрд для Украины и 20-й пакет санкций для РФ

14:11

Не с женой: Игорь Николаев попался на камеру с блондинкой

13:56

Россия создает риск серьезной аварии на ЧАЭС: что грозит Украине

13:53

Может ли водитель повернуть налево: тест по ПДД сбивает с толку за секундыВидео

13:52

Мальчик нашел золото на дне озера, но дальше началось странное

13:43

Закрыл собой ребенка от пуль: что известно об убитом террористом дворнике в Киеве

13:32

Гороскоп Таро на завтра 23 апреля: Ракам - баланс, Весам - отбросить сомнения

13:28

"Слава семьи Ступок падет": экс-жена Дмитрия сделала громкое заявление

13:24

Называл себя "генералом армии РФ": раскрыты новые подробности о киевском стрелке

13:10

Путин может принять важное решение после выборов в США - военный

12:57

Почему в стиральной машине есть окно, а в посудомоечной — нет

12:51

Почему с улиц городов исчезли воробьи: настоящая причина, которую игнорируютВидео

12:45

Киркоров снова перекроил себе лицо: как оно теперь выглядит

12:31

Пункты управления и живая сила: Силы обороны нанесли мощный удар по РФ

12:26

"Это уже не 2022 год": генерал СБУ оценил риски наступления со стороны Беларуси

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 23 апреля: Петухам - находчивость, Драконам - азарт

11:53

История "суперпапы": мужчина влез в долги ради 276 усыновленных детей

Реклама
11:31

Паника на рынках: миру грозит продовольственный кризис из-за войны в Иране - FT

11:27

Сергей Ребров уходит из сборной Украины - кто может стать новым тренером

11:08

Нефтепровод "Дружба" возобновил работу: начата перекачка нефти - подробности

11:06

Гороскоп на завтра, 23 апреля: Скорпионам - раздражение, Водолеям - перемены

11:06

"Кто ты, мальчик": Бедняков раскрыл, что вытворила Марченко

10:50

Россия запустила дроны с 7 направлений: Украина подвергается массированной атаке

10:40

Ступка-младший в монохроме показал свою возлюбленную

10:33

Герасимов "рисует победы" на фронте: ISW раскрыл реальные "достижения" россиян

10:03

"Ушли один за другим": от тяжелой болезни скончалась жена Сивохо

09:54

Под прицелом был порт: РФ запустила две волны БпЛА по ОдессеФото

