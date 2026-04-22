Шквальный ветер и дождь обрушатся на Житомирщину: когда ждать удара непогоды

Во второй половине суток в регионе возможны порывы ветра до 15–20 м/с, что сделает погоду заметно холоднее.

Прогноз погоды для Житомира и области на 23 апреля

В Житомире и по всей области в четверг, 23 апреля, сохранится облачная погода с периодическими прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, но уже днем синоптики ожидают кратковременный дождь, который может пройти локально и быстро. Об этом свидетельствует прогноз Житомирского областного центра по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, ветер будет менять направление с западного на северо-западный и усиливаться в течение дня. Во второй половине суток возможны порывы до 15–20 м/с, поэтому на улице будет ощущаться дополнительная прохлада.

Температура ночью в городе будет держаться на уровне 4–6°, по области — от 2 до 7°. Днем теплее не станет: в Житомире прогнозируют 9–11°, в районах — 8–13°.

Такая синоптическая картина формирует прохладный, влажный и ветреный весенний день, когда стоит позаботиться о теплой одежде и защите от порывов ветра.

Напомним, Главред писал, что апрельское потепление в Днепропетровской области временно отступает под влиянием активного атмосферного фронта.

Ранее в Черкасской области был объявлен повышенный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают, что из-за устойчивого северного процесса и блокирующих антициклонов холод задержится как минимум на несколько дней.

Недавно синоптики также сообщали, что погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

