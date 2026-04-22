На Полтавщину надвигается шквальный ветер: синоптики назвали дату смены погоды

Сегодня, 22 апреля, в Полтаве и области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.
Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться в пределах от 6 до 11 градусов тепла до конца суток. В Полтаве синоптики прогнозируют колебания температуры в течение дня от 8 до 10 градусов тепла.
Погода 23 апреля
В четверг в Полтавской области также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью осадков не будет, но днем ожидается дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы будут заморозки от 0 до 3 градусов мороза. Однако днем будет тепло — 6-11 градусов тепла.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что апрельское потепление в Днепропетровской области временно отступает под влиянием активного атмосферного фронта.
Ранее в Черкасской области был объявлен повышенный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают, что из-за устойчивого северного процесса и блокирующих антициклонов холод задержится как минимум на несколько дней.
Недавно синоптики также сообщали, что погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.
Другие новости:
- Лежат лицом в землю: в Одессе задержание членов ТЦК переросло в перестрелку и погоню
- Божественный форшмак по-одесски за 10 минут — лучший рецепт
- РФ усилила наступление вдоль линии фронта в одной из областей: где ситуация хуже всего
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
