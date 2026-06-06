Часть территорий затопит: Россия может ударить по гидросооружениям Украины

Под угрозой затопления находится, в частности, и Полтавская область.

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В случае попаданий, украинцев может затопить / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

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РФ может готовить удары по ГЭС и системам водоснабжения

Если враг нанесет удар по Кременчугской ГЭС, часть Полтавщины может оказаться под водой

Страна-агрессор Россия пытается атаковать объекты, обеспечивающие базовые условия жизни украинцев. По мнению экспертов, следующими мишенями врага могут стать гидроэлектростанции и системы водоснабжения.

Издание Фокус пишет, что, по мнению специалистов, разрушение таких объектов запускает эффект домино — от затоплений до отключений воды и электричества. Наибольшие риски связаны именно с Днепром.

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Ключевым объектом, который потенциально может стать целью для ударов РФ, является Кременчугская ГЭС вблизи Полтавской области. Также серьезная опасность нависает над Киевской, Каневской, Среднеднепровской и Днепровской гидроэлектростанциями.

Серьезные повреждения этих сооружений могут привести к масштабным затоплениям территорий ниже по течению. То есть, в случае удара по Кременчугской ГЭС на территории вблизи Кременчуга, где Днепр уже направляется к Каменскому водохранилищу, возможны наводнения.

"Кроме того, энергетическая система понесет серьезный удар из-за потери генерации на ГЭС, а аграрный сектор — из-за разрушения систем орошения", — заявила лидер всеукраинского молодежного экологического движения Let's Do It Ukraine Юлия Мархель.

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Напомним, Главред писал, что впервые в Украине по материалам СБУ действующий судья в Полтаве получила 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества за работу на ФСБ России.

Ранее над Кременчугским водохранилищем зафиксировали смерч. Редкое природное явление наблюдали жители села Максимовка. Над водой образовалась настоящая воронка, которая спустилась с большого серого облака.

Накануне в Полтавской области в известном аистовом гнезде звездная пара аистов Грицик и Одарка покинула своих птенцов. Таким образом они перевели своих птенцов на новый этап взросления.

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О персоне: Юлия Мархель Юлия Мархель — украинская экологическая активистка, общественная деятельница с 23-летним опытом . Лидер экодвижения "Let's Do It Ukraine" и соучредительница глобального движения "Let's Do It World", которое объединяет более 110 миллионов участников в 211 странах.

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