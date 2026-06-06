Популярный Голливудский актер изменился до неузнаваемости

Кратко:
- Как сейчас выглядит Марк Уолберг
- Как он преобразился
Популярный Голливудский актер Марк Уолберг привлек всеобщее внимание своим смелым преображением для предстоящего фильма о мафии "Любыми средствами".
Как пишет Page Six, в недавно вышедшем трейлере Уолберг играет печально известного мафиозного киллера Грегори Скарпу — и хотя его знаменитая фигура осталась неизменной, набор лицевых протезов кардинально меняет его внешность.
Актер, похоже, носит накладной нос, а также массивный темный парик с ретро-бакенбардами для этой дерзкой роли.
Уолберг также продемонстрировал более широкую линию челюсти для своего впечатляющего перевоплощения в мафиозного киллера, известного также как Смерть и Безумный Шляпник.
В трейлере 55-летний Уолберг предстает в различных образах в стиле 1960-х годов, но его белая майка с золотой цепочкой выделяется как тот элемент, который, несмотря на кардинальные изменения, может его идентифицировать.
Криминальный триллер рассказывает о чернокожем агенте ФБР (роль которого исполняет Яхья Абдул-Матин II), расследующем убийства видных деятелей движения за гражданские права вместе со Скарпой в исполнении Уолберга в Миссисипи 1960-х годов.
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О персоне: Марк Уолберг
Марк Уолберг - американский актёр, музыкант, филантроп и фотомодель. Двукратный номинант на премию "Золотой глобус", двукратный номинант на премию "Оскар" за роль актёра второго плана в фильме "Отступники" и за фильм "Боец" в качестве продюсера.
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