Популярный Голливудский актер изменился до неузнаваемости

Голливудский актер Марк Уолберг сыграл в новом фильме с практически новым лицом.

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Марк Уолберг изменился до неузнаваемости / Коллаж Главред, фото скриншот, Википедия

Кратко:

Как сейчас выглядит Марк Уолберг

Как он преобразился

Популярный Голливудский актер Марк Уолберг привлек всеобщее внимание своим смелым преображением для предстоящего фильма о мафии "Любыми средствами".

Как пишет Page Six, в недавно вышедшем трейлере Уолберг играет печально известного мафиозного киллера Грегори Скарпу — и хотя его знаменитая фигура осталась неизменной, набор лицевых протезов кардинально меняет его внешность.

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Марк Уолберг не похож на себя в новом фильме / Фото Википедия

Актер, похоже, носит накладной нос, а также массивный темный парик с ретро-бакенбардами для этой дерзкой роли.

Как изменился Марк Уолберг / Скриншот трейлера

Уолберг также продемонстрировал более широкую линию челюсти для своего впечатляющего перевоплощения в мафиозного киллера, известного также как Смерть и Безумный Шляпник.

Как изменился Марк Уолберг / Скриншот трейлера

В трейлере 55-летний Уолберг предстает в различных образах в стиле 1960-х годов, но его белая майка с золотой цепочкой выделяется как тот элемент, который, несмотря на кардинальные изменения, может его идентифицировать.

Криминальный триллер рассказывает о чернокожем агенте ФБР (роль которого исполняет Яхья Абдул-Матин II), расследующем убийства видных деятелей движения за гражданские права вместе со Скарпой в исполнении Уолберга в Миссисипи 1960-х годов.

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О персоне: Марк Уолберг Марк Уолберг - американский актёр, музыкант, филантроп и фотомодель. Двукратный номинант на премию "Золотой глобус", двукратный номинант на премию "Оскар" за роль актёра второго плана в фильме "Отступники" и за фильм "Боец" в качестве продюсера.

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