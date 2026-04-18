На Ровенскую область надвигается опасная погода: синоптики назвали дату

В ближайшие ночи следует готовиться к минусовым температурам на поверхности почвы и в воздухе.

https://glavred.info/synoptic/na-rovenskuyu-oblast-nadvigaetsya-opasnaya-pogoda-sinoptiki-nazvali-datu-10757660.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Ровно и области на 19 апреля

Вы узнаете:

Какая будет погода в Ровно и области 19 апреля

Когда температура опустится до -3 градусов

В какие дни в Ровенской области прогнозируются заморозки

В воскресенье, 19 апреля, в Ровенской области ожидается прохладная погода. По прогнозу синоптиков, день будет облачным с прояснениями, без существенных осадков.

Ночью и утром возможен слабый туман. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

видео дня

Погода в Ровенской области 19 апреля

В воскресенье в ночные часы температура по территории области составит от 0 до +5 градусов. На поверхности почвы прогнозируются заморозки от 0 до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов. Ветер северный, 7-12 м/с.

Погода в Ровно 19 апреля

В Ровно ночью температура будет колебаться от +1 до +3 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки 0…-2 градуса. Днем синоптики прогнозируют от +13 до +15 градусов.

Погода в Ровно на 2 недели / Фото: meteoprog

Предупреждение от синоптиков

Ровенские синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях: ночью 19 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…-3°. Объявлен первый уровень опасности — желтый.

Кроме того, ночью 21 и 22 апреля прогнозируются заморозки уже в воздухе - 0…-3°. Это соответствует второму уровню опасности - оранжевому.

Специалисты предупреждают, что заморозки могут негативно повлиять на ранние посевы и плодовые культуры. Хозяевам следует позаботиться о защите садов и огородов.

Предупреждение о заморозках / Фото: Ровенский областной центр по гидрометеорологии

Погода в Украине - последние новости

Как писал ранее Главред, в Укргидрометцентре заявили, что погода в Украине 18 апреля будет прохладной и местами дождливой. В то же время 19-20 апреля в Украине будут заморозки до -3 градусов. Из-за этого синоптики объявили I уровень опасности.

Кроме того, в Харькове и области 18 и 19 апреля прогнозируются дожди, местами с грозами. Известно, что облачная погода продержится в Харькове до самого вечера.

Весенние выходные в Житомирской области пройдут в довольно прохладном режиме: температура будет колебаться от +2 градусов ночью до +16 градусов днем, а погода будет меняться от кратковременных дождей до относительно спокойной облачности.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред