Дожди и туман: какая погода будет в Харькове на выходных

В субботу, 18 апреля, в Харькове и области прогнозируются дожди.

Какая погода будет в Харькове на выходных

В субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля, в Харькове и области прогнозируются дожди. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

В субботу, 18 апреля, прогнозируется облачная погода. Дождь, местами гроза. Ночью местами туман. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10° тепла, днем 9-14° тепла.

В воскресенье, 19 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями.Местами будет кратковременный дождь. Ночью местами туман. Ветер северный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днем 9-14° тепла.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 18 апреля погода будет облачной и дождливой.

"Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Весь день будет идти сильный дождь, который к вечеру должен ослабнуть", - говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, 1, 8 м/с. Температура воздуха днем 18 апреля будет +10° ... +12°.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 19 апреля погода будет ясной.

"С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер северный, 4, 2 м/с. Температура воздуха днем 19 апреля будет +8° ... +12°.

Погода в Украине на выходных, 18 и 19 апреля, будет теплой, местами с кратковременными дождями и слабым туманом. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Как сообщал Главред, в течение 18-20 апреля в Ровенской области ожидается умеренно переменчивая весенняя погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако в отдельные дни возможны небольшие кратковременные дожди.

Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области. Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.

