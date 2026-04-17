Дожди и туман: какая погода будет в Харькове на выходных

Виталий Кирсанов
17 апреля 2026, 18:10
В субботу, 18 апреля, в Харькове и области прогнозируются дожди.
Какая погода будет в Харькове на выходных / коллаж: Главред, фото: Інфосіті

В субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля, в Харькове и области прогнозируются дожди. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

В субботу, 18 апреля, прогнозируется облачная погода. Дождь, местами гроза. Ночью местами туман. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10° тепла, днем 9-14° тепла.

В воскресенье, 19 апреля, прогнозируется облачная погода с прояснениями.Местами будет кратковременный дождь. Ночью местами туман. Ветер северный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днем 9-14° тепла.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 18 апреля погода будет облачной и дождливой.

"Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Весь день будет идти сильный дождь, который к вечеру должен ослабнуть", - говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, 1, 8 м/с. Температура воздуха днем 18 апреля будет +10° ... +12°.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 19 апреля погода будет ясной.

"С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер северный, 4, 2 м/с. Температура воздуха днем 19 апреля будет +8° ... +12°.

Погода в Украине на выходных, 18 и 19 апреля, будет теплой, местами с кратковременными дождями и слабым туманом. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Как сообщал Главред, в течение 18-20 апреля в Ровенской области ожидается умеренно переменчивая весенняя погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако в отдельные дни возможны небольшие кратковременные дожди.

Читайте также:

Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.

Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.

18:34

Укроп будет оставаться свежим неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

18:10

Дожди и туман: какая погода будет в Харькове на выходных

18:00

Снижение мобилизационного возраста в Украине: нардеп сказал, кого могут призвать

17:56

"Россияне боятся": Буданов назвал реалистичный сценарий освобождения Приднестровья

17:29

Пара начала ремонт старого дома и застыла: нашли то, чего не ожидали

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
17:18

Клубника даст щедрый урожай: чем подкормить, чтобы ягоды были крупными и сладкими

17:16

Частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед" – Федоров

17:00

Доллар дорожает, а евро установил новый рекорд: курс валют на 20 апреля

16:55

София Ротару заговорила на румынском и поделилась личным — детали

Реклама
16:55

Иран полностью разблокировал Ормузский пролив — появилась реакция Трампа

16:39

Археологи "оживили вампира" спустя 400 лет: чего боялись в древностиВидео

16:18

Почему 18 апреля нельзя долго спать и лениться: какой церковный праздник

16:17

РФ готовит массовое переселение россиян в Украину: какой нюанс не учёл КремльВидео

16:17

"Зашла в тупик": в Европе поразили назвав год окончания войны в Украине

16:00

"Ледниковый период" возвращается 10 лет спустя: когда выйдет мультфильмВидео

15:55

Маринованный лук получится хрустящим и сочным: шикарный рецепт к мясу и рыбе

15:50

Деньги уже на подходе: трем знакам зодиака крупно повезет после 17 апреля

15:37

Погода в Житомирской области резко ухудшится: когда ожидать новой волны похолодания

15:30

Агентство оборонных закупок вновь оказалось в центре скандала

15:28

Невыносимо: Тодоренко показала третьего ребенка и пожаловалась на материнство

Реклама
15:18

Почему кот будит по ночам — настоящие причины, о которых догадываются единицыВидео

15:13

Дожди, грозы и туман: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

15:13

Читают мысли: люди, рожденные в эти месяцы, обладают сильной интуицией

14:45

"Не собираюсь переделывать": известная актриса высказалась про скандалы Цимбалюка

14:45

Украина ответила на ультиматум РФ — что будет с Донбассом и где пройдут переговоры

14:38

Что нельзя делать в Светлую субботу: приметы в праздник 18 апреля

14:18

От русизма "щебьонка" пора отказаться: как правильно назвать этот материал на украинском

14:02

Тайники в старых вещах: что находят покупатели в секонд-хендах

13:50

На выходных Ровенщину накроет непогода: синоптики назвали дату нового похолодания

13:49

Сокровища под ногами: найден тайный туннель Богдана Хмельницкого, что там былоВидео

13:27

"Не настраиваю против отца": Ризатдинова раскрыла отношения сына с беглецом Онищенком

13:06

Удары по Украине резко усилятся: разведка предупредила об угрозе и планах РФ

12:20

Говорить "терпение лопнуло" - ошибка: назван точный украинский вараинт

12:17

Кремль готовится "раскачивать" ЕС и НАТО: на какую операцию "подбили" Путина

12:12

Как сделать зарядку смартфона намного быстрее: правило "плюс 5"

12:02

Какие платья будут модными в 2026 году: Андре Тан показал трендовые модели

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм - сплетни, Лошадям - ностальгия

11:46

Новый фокус США: Трамп рассказал, что сейчас важнее переговоров по Украине

11:42

Гороскоп Таро на завтра 18 апреля: Раку - перезагрузка, Скорпиону - новое начало

11:36

Уже некуда девать: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

Реклама
11:29

Многодетная мама похудела на 38 кг без уколов и диет: секрет удивил

11:17

Жена футболиста Месси показала шикарную фигуру

11:05

РФ перешла к атакам несколькими волнами: в ISW раскрыли, чем новая тактика угрожает Украине

10:53

Актриса, которая борется с рассеянным склерозом, срочно госпитализирована

10:35

Смородина будет размером с вишню: что положить под куст в апреле-мае

10:35

Орбакайте показала своего отца на редком фото

10:33

РФ массированно атаковала Украину: где раздавались взрывы и какие последствияФото

10:21

"Настоящий богатырь": Алина Гросу родила и показала первенцаФотоВидео

09:59

Врезала 6-балльная магнитная буря: украинцев предупредили об опасности

09:57

"Одни абьюзеры были": известная певица призналась в изменах

