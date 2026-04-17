Дожди, грозы и туман: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине на выходных, 18 и 19 апреля, будет теплой, местами с кратковременными дождями и слабым туманом. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, в ближайшие сутки территория страны будет находиться под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов на фоне пониженного атмосферного давления, поэтому в большинстве областей пройдут небольшие, местами умеренные дожди.
Погода в Украине 18 апреля
В субботу в западных регионах Украины ночью без существенных осадков, днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозой. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха в ночное время составит +1...+6 градусов, днем +10...+15 градусов, в Закарпатье до +17 градусов.
В северной части страны будет преобладать облачная погода, в течение суток ожидаются небольшие дожди. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов.
В центральных регионах в течение суток периодически будет наблюдаться небольшой дождь. Местами возможен слабый туман. Температура воздуха в ночное время составит +4...+9 градусов, днем +12...+17 градусов.
В южной половине страны и на Крымском полуострове существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.
В восточных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, днем +10…+15 градусов.
Погода в Украине 19 апреля
В воскресенье в западных областях Украины ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами может наблюдаться туман. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0…+5 градусов, днем +13…+18 градусов.
В северных регионах ночью без осадков, днем местами будет наблюдаться небольшой дождь. Температура воздуха в ночное время составит +1…+6 градусов, в дневные часы +8…+13 градусов.
В центральных регионах страны ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0…+5 градусов, днем +12…+17 градусов.
В южной части Украины ожидается погода без осадков, только в Крыму и Приазовье пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, днем +13...+18 градусов.
В восточных регионах ночью местами пройдет дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время составит +3…+8 градусов, днем +9…+14 градусов.
Как сообщал Главред, в течение 18-20 апреля в Ровенской области ожидается умеренно переменчивая весенняя погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако в отдельные дни возможны небольшие кратковременные дожди.
Также известно, что ближайшие выходные в Днепре будут неоднородными: от пасмурной пятницы до ночных осадков в субботу и более ясного воскресенья. В частности, завершение рабочей недели в Днепре пройдет под плотной облачностью.
Читайте также:
- Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм — сплетни, Лошадям — ностальгия
- Удары по Украине резко усилятся: в разведке предупредили об угрозе и планах РФ
- Чего нельзя делать в Светлую субботу: приметы на праздник 18 апреля
О личности: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
