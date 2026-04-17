На выходных Ровенщину накроет непогода: синоптики назвали дату нового похолодания

В течение 18-20 апреля в Ровенской области ожидается умеренно переменчивая весенняя погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако в отдельные дни возможны небольшие кратковременные дожди.
Ночи останутся прохладными, а в выходные дни станет теплее. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Погода 18 апреля
В субботу, 18 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ночью и утром возможен слабый туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 1-6 градусов тепла, днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.
Погода 19 апреля
В субботу, 19 апреля, прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночные температуры будут колебаться от 0 до +5 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки 0-3 градуса. Днем ожидается 12-17 градусов тепла.
Погода 20 апреля
В воскресенье, 20 апреля, будет облачно. Ночью существенных осадков не прогнозируют, а днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 2-7 градусов тепла, а днем повысится до 8-13 градусов.
Когда в Ровенскую область придет похолодание
По прогнозу ровенских синоптиков, в течение выходных ночи останутся прохладными, но уже днем станет теплее. В то же время в начале следующей недели температура снова снизится.
Когда в Украине ожидается потепление - прогноз
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение недели в Украине будет преобладать относительно теплая погода, однако местами возможны кратковременные дожди, а в ночные часы — даже заморозки.
По его словам, более ощутимое потепление начнет устанавливаться ближе к выходным. В то же время в южных областях погоду может осложнить циклон с Черного моря — там ожидаются осадки, усиление ветра и понижение температуры.
Погода в Украине - последние новости по теме
Как сообщал Главред, в Украине в пятницу, 17 апреля, ожидаются небольшие дожди, в юго-восточной части без осадков. В Киеве ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без осадков.
В Днепре, по прогнозу синоптиков, солнечных прояснений станет больше, однако ближайшие выходные будут неоднородными: от пасмурной пятницы до ночных осадков в субботу и более ясного воскресенья.
Погода в Черкасской области на выходные существенно изменится. Стоит ожидать возвращения заморозков, возможны осадки. Об этом в посте в Facebook сообщил глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред