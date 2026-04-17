Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

На выходных Ровенщину накроет непогода: синоптики назвали дату нового похолодания

Инна Ковенько
17 апреля 2026, 13:50
В эти выходные в Ровенской области ожидается умеренная весенняя погода с небольшими дождями, а уже с начала следующей недели температура снова понизится.
Прогноз погоды в Ровно и области на 18-20 апреля / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Вы узнаете:

  • Какая погода будет в Ровенской области в период с 18 по 20 апреля
  • В какие дни в Ровенской области пройдут дожди
  • Когда в область придет похолодание

В течение 18-20 апреля в Ровенской области ожидается умеренно переменчивая весенняя погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако в отдельные дни возможны небольшие кратковременные дожди.

Ночи останутся прохладными, а в выходные дни станет теплее. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

видео дня

Погода 18 апреля

В субботу, 18 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ночью и утром возможен слабый туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 1-6 градусов тепла, днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.

Погода в Ровно с 18 по 20 апреля
Погода в Ровно в течение 18-20 апреля / Фото: Ровенский областной центр по гидрометеорологии

Погода 19 апреля

В субботу, 19 апреля, прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночные температуры будут колебаться от 0 до +5 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки 0-3 градуса. Днем ожидается 12-17 градусов тепла.

Погода 20 апреля

В воскресенье, 20 апреля, будет облачно. Ночью существенных осадков не прогнозируют, а днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 2-7 градусов тепла, а днем повысится до 8-13 градусов.

Когда в Ровенскую область придет похолодание

По прогнозу ровенских синоптиков, в течение выходных ночи останутся прохладными, но уже днем станет теплее. В то же время в начале следующей недели температура снова снизится.

Погода в Ровно на 2 недели
Погода в Ровно на 2 недели / Фото: meteoprog

Когда в Украине ожидается потепление - прогноз

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение недели в Украине будет преобладать относительно теплая погода, однако местами возможны кратковременные дожди, а в ночные часы — даже заморозки.

По его словам, более ощутимое потепление начнет устанавливаться ближе к выходным. В то же время в южных областях погоду может осложнить циклон с Черного моря — там ожидаются осадки, усиление ветра и понижение температуры.

Погода в Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине в пятницу, 17 апреля, ожидаются небольшие дожди, в юго-восточной части без осадков. В Киеве ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без осадков.

В Днепре, по прогнозу синоптиков, солнечных прояснений станет больше, однако ближайшие выходные будут неоднородными: от пасмурной пятницы до ночных осадков в субботу и более ясного воскресенья.

Погода в Черкасской области на выходные существенно изменится. Стоит ожидать возвращения заморозков, возможны осадки. Об этом в посте в Facebook сообщил глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Ровно Новости Ровенской области Погода в Ровно
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дожди, грозы и туман: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Дожди, грозы и туман: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

15:13Синоптик
Украина ответила на ультиматум РФ — что будет с Донбассом и где пройдут переговоры

Украина ответила на ультиматум РФ — что будет с Донбассом и где пройдут переговоры

14:45Война
Удары по Украине резко усилятся: разведка предупредила об угрозе и планах РФ

Удары по Украине резко усилятся: разведка предупредила об угрозе и планах РФ

13:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Россия прорывает границу в двух областях: ситуация обостряется, раскрыта цель Кремля

Россия прорывает границу в двух областях: ситуация обостряется, раскрыта цель Кремля

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

Последние новости

15:13

Дожди, грозы и туман: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

15:13

Читают мысли: люди, рожденные в эти месяцы, обладают сильной интуицией

14:45

"Не собираюсь переделывать": известная актриса высказалась про скандалы Цимбалюка

14:45

Украина ответила на ультиматум РФ — что будет с Донбассом и где пройдут переговоры

14:38

Что нельзя делать в Светлую субботу: приметы в праздник 18 апреля

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
14:18

От русизма "щебьонка" пора отказаться: как правильно назвать этот материал на украинском

14:02

Тайники в старых вещах: что находят покупатели в секонд-хендах

13:50

На выходных Ровенщину накроет непогода: синоптики назвали дату нового похолодания

13:49

Сокровища под ногами: найден тайный туннель Богдана Хмельницкого, что там былоВидео

Реклама
13:27

"Не настраиваю против отца": Ризатдинова раскрыла отношения сына с беглецом Онищенком

13:06

Удары по Украине резко усилятся: разведка предупредила об угрозе и планах РФ

12:20

Говорить "терпение лопнуло" - ошибка: назван точный украинский вараинт

12:17

Кремль готовится "раскачивать" ЕС и НАТО: на какую операцию "подбили" Путина

12:12

Как сделать зарядку смартфона намного быстрее: правило "плюс 5"

12:02

Какие платья будут модными в 2026 году: Андре Тан показал трендовые модели

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм - сплетни, Лошадям - ностальгия

11:46

Новый фокус США: Трамп рассказал, что сейчас важнее переговоров по Украине

11:42

Гороскоп Таро на завтра 18 апреля: Раку - перезагрузка, Скорпиону - новое начало

11:36

Уже некуда девать: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

11:29

Многодетная мама похудела на 38 кг без уколов и диет: секрет удивил

Реклама
11:17

Жена футболиста Месси показала шикарную фигуру

11:05

РФ перешла к атакам несколькими волнами: в ISW раскрыли, чем новая тактика угрожает Украине

10:53

Актриса, которая борется с рассеянным склерозом, срочно госпитализирована

10:35

Смородина будет размером с вишню: что положить под куст в апреле-мае

10:35

Орбакайте показала своего отца на редком фото

10:33

РФ массированно атаковала Украину: где раздавались взрывы и какие последствияФото

10:21

"Настоящий богатырь": Алина Гросу родила и показала первенцаФотоВидео

10:00

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX

09:59

Врезала 6-балльная магнитная буря: украинцев предупредили об опасности

09:57

"Одни абьюзеры были": известная певица призналась в изменах

09:54

Трамп будет вынужден пойти на значительные уступки ради соглашения с Ираном - Politico

09:46

Просто девушки: Камалия показала взрослых дочерей

09:31

РФ ударила по югу: повреждены дома и порт, пожары вспыхнули в заповедникеФото

08:26

Россию всю ночь атаковали дроны: есть разрушения и пожары, останавливали аэропорт

08:25

Погиб во сне: что известно об 11-летнем Максиме, которого РФ убила ударом по КиевуФото

07:26

"Это лицемерие": Андрусив - о заявлениях относительно членства Украины в ЕСмнение

07:22

Тысячи людей остались без света: РФ ударила по энергетике Черниговщины

07:01

РФ наращивает силы и готовит новое наступление: названа главная цель и сроки

05:55

"Гойде" пришел конец: Охлобыстин восстал против Путина

05:37

Будет ли РФ восстанавливать разрушенные украинские города на Донбассе — назван нюансВидео

Реклама
05:11

Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

04:30

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки за 23 секунды

03:36

Как сказать по-украински "два сапога пара" - правильные и остроумные вариантыВидео

03:10

Почему все боятся Скорпионов: астролог раскрыла секреты самого загадочного знака

02:33

Тайна Солнечной системы: ученые ошеломили невероятной гипотезой о новой планете

02:02

Будет чистым и плотно прилегать: чем протереть уплотнитель холодильника

01:50

Синоптики удивили прогнозом: какая погода прогнозируется в Киеве

01:45

Виктория Бекхем впервые заговорила о ссоре с сыном

00:50

Под угрозой не только страны Балтии: прогноз новой войны РФ в Европе

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять