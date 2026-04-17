На выходных Ровенщину накроет непогода: синоптики назвали дату нового похолодания

В эти выходные в Ровенской области ожидается умеренная весенняя погода с небольшими дождями, а уже с начала следующей недели температура снова понизится.

Прогноз погоды в Ровно и области на 18-20 апреля / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Какая погода будет в Ровенской области в период с 18 по 20 апреля

В какие дни в Ровенской области пройдут дожди

Когда в область придет похолодание

В течение 18-20 апреля в Ровенской области ожидается умеренно переменчивая весенняя погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако в отдельные дни возможны небольшие кратковременные дожди.

Ночи останутся прохладными, а в выходные дни станет теплее. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Погода 18 апреля

В субботу, 18 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ночью и утром возможен слабый туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 1-6 градусов тепла, днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.

Погода в Ровно в течение 18-20 апреля / Фото: Ровенский областной центр по гидрометеорологии

Погода 19 апреля

В субботу, 19 апреля, прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночные температуры будут колебаться от 0 до +5 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки 0-3 градуса. Днем ожидается 12-17 градусов тепла.

Погода 20 апреля

В воскресенье, 20 апреля, будет облачно. Ночью существенных осадков не прогнозируют, а днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 2-7 градусов тепла, а днем повысится до 8-13 градусов.

Когда в Ровенскую область придет похолодание

По прогнозу ровенских синоптиков, в течение выходных ночи останутся прохладными, но уже днем станет теплее. В то же время в начале следующей недели температура снова снизится.

Погода в Ровно на 2 недели / Фото: meteoprog

Когда в Украине ожидается потепление - прогноз

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение недели в Украине будет преобладать относительно теплая погода, однако местами возможны кратковременные дожди, а в ночные часы — даже заморозки.

По его словам, более ощутимое потепление начнет устанавливаться ближе к выходным. В то же время в южных областях погоду может осложнить циклон с Черного моря — там ожидаются осадки, усиление ветра и понижение температуры.

Погода в Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине в пятницу, 17 апреля, ожидаются небольшие дожди, в юго-восточной части без осадков. В Киеве ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без осадков.

В Днепре, по прогнозу синоптиков, солнечных прояснений станет больше, однако ближайшие выходные будут неоднородными: от пасмурной пятницы до ночных осадков в субботу и более ясного воскресенья.

Погода в Черкасской области на выходные существенно изменится. Стоит ожидать возвращения заморозков, возможны осадки. Об этом в посте в Facebook сообщил глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

