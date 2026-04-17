Врезала 6-балльная магнитная буря: украинцев предупредили об опасности

Ангелина Подвысоцкая
17 апреля 2026, 09:59
Эта магнитная буря может спровоцировать ухудшение самочувствия.
Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину накрыла сильная магнитная буря. Она может ухудшить самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.

11 апреля была крайняя вспышка магнитной бури. Её мощность тогда выросла до 5 баллов. После этого она опустилась до минимального уровня и держалась на 2-3 баллах, что не оказывало заметного влияний.

Однако сегодня, 17 апреля, страну накрыла новая магнитная буря. Она внезапно усилилась до 5,7 баллов. Ожидается, что уже на следующий день буря станет еще сильнее, а её мощность вырастет до отметки 6 баллов.

Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 12 вспышек класса В и С. Сообщается, что 12 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 26 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Кроме того, магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых людей и пожилых, поэтому в этот день им следует быть осторожными", - говорится в сообщении.

Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

РФ перешла к атакам несколькими волнами: в ISW раскрыли, чем новая тактика угрожает Украине

РФ массированно атаковала Украину: где раздавались взрывы и какие последствия

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX

Просто сметают с полок: в Украине дорожает популярный продукт, какие цены

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Китайский гороскоп на сегодня, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

