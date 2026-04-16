В Украину возвращаются морозы — где пройдут дожди и разразятся грозы

Синоптики предупреждают о нестабильной погоде в ближайшие дни с дождями, грозами и новой волной похолодания накануне выходных.

Прогноз погоды в Черкасской области — когда вернутся морозы

На выходных в Черкасской области стоит ожидать существенного похолодания

Температура ночью может опускаться до -3 градусов

Погода в Черкасской области на выходных существенно изменится. Стоит ожидать возвращения заморозков, возможны осадки. Об этом в посте в Facebook сообщил глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

По его словам, Черкасская область переходит в типичную для середины весны погодную фазу, когда синоптическую ситуацию формируют циклоны, поэтому рассчитывать на длительную стабильность не стоит.

Синоптик отметил, что 17–18 апреля циклонические процессы над Беларусью и Турцией принесут в регион кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью температура составит 3–8 градусов тепла, днем — 12–17, поэтому тем, кто планирует проводить выходные на открытом воздухе, следует учитывать погодные условия.

Постригань также добавил, что 19 апреля, в Пасхальное воскресенье, ожидается новая волна относительного похолодания. Следует ожидать усиления ветра и притока сухого арктического воздуха. Температура ночью снизится до 2–7 градусов тепла, днем будет держаться в пределах 10–15, местами возможны небольшие дожди.

"По предварительным прогнозным расчетам, в начале новой рабочей недели адвекция холода усилится. Температура ночью 2–7º тепла, на почве, в пониженных формах рельефа возможны заморозки 0–3°, днем всего 9–14º тепла", — отметил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в пятницу, 17 апреля, в Тернопольской области ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, отметили в областном центре по гидрометеорологии.

В Житомире и области в этот день прогнозируют в целом спокойные погодные условия с незначительными весенними колебаниями. Ночью будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура составит 4–6 градусов тепла в областном центре и 2–7 градусов по региону, без заморозков.

На Львовщине погодные условия будет формировать тыловая часть циклона с центром над Валдайской возвышенностью, поэтому возможны кратковременные дожди.

О личности: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

