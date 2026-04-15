В Житомирской области пойдет дождь и усилится ветер: когда погода резко ухудшится

Ночь на 16 апреля пройдет спокойно и без осадков, но уже днем в регион вернется небольшой дождь.

https://glavred.info/synoptic/na-zhitomirshchini-zadoshchit-ta-posilitsya-viter-koli-pogoda-rizko-pogirshitsya-10756961.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Житомире и области

Вы узнаете:

видео дня

Какая будет погода в Житомире 16 апреля

Прогноз погоды в Житомирской области на четверг

Погода в четверг, 16 апреля, принесет Житомиру и области ощутимое изменение настроения неба: после более ясного и холодного утра 15 апреля день станет теплее, но и более влажным. В ночные часы синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и полное отсутствие осадков, поэтому ночь пройдет спокойно и значительно мягче, чем предыдущая. Ночная температура в Житомире будет держаться в пределах 5–7°, по области — 4–9°.

Об этом сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, ближе к дню погода изменит характер: ожидается небольшой дождь. Несмотря на осадки, воздух прогреется до комфортных 15–17° в Житомире и 13–18° по области. Ветер будет юго-западного направления и усилится до 7–12 м/с.

Погода в Украине – последние новости

Как сообщал Главред, 16 апреля погоду во Львовской области будет определять влияние атмосферных фронтов от циклона с центром над странами Балтии. Ожидается облачная погода с прояснениями и периодическими осадками.

Также известно, что в ближайшие дни в Харькове будет облачная и дождливая погода. Утром небо будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня.

В то же время для Ровенской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, но днем возможен небольшой дождь.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред