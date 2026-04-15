Резкая смена погоды в Киеве и области: синоптики предупредили о заморозках

Вы узнаете:
- На Киевщине на поверхности грунта возможны заморозки от 0 до 3 градусов
- В Киеве днём ожидается 15–17 градусов тепла
15 апреля в Киевской области и столице ожидается переменная облачность с прояснениями, осадков не прогнозируется, рассказали синоптики.
Ветер северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду, говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
Температура воздуха по области ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, при этом на поверхности грунта возможны заморозки от 0 до 3 градусов. Днём температура поднимется до 13–18 градусов тепла.
В Киеве ночью столбики термометров покажут 4–6 градусов, днём ожидается 15–17 градусов тепла.
Метеорологи предупреждают о потенциально опасных явлениях на территории Киевщины. Ночью 15 апреля на поверхности грунта ожидаются заморозки от 0 до 2 градусов, что соответствует первому уровню опасности (желтый). Эти заморозки могут негативно повлиять на раннецветущие плодовые деревья.
Ранее синоптики предупредили об изменении погоды.
Как писал Главред, синоптики назвали сроки, когда погода резко изменится.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
