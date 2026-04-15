Резкая смена погоды в Киеве и области: синоптики предупредили о заморозках

Метеорологи предупреждают о потенциально опасных явлениях на территории Киевщины.

В Киеве прогнозируют заморозки

На Киевщине на поверхности грунта возможны заморозки от 0 до 3 градусов

В Киеве днём ожидается 15–17 градусов тепла

15 апреля в Киевской области и столице ожидается переменная облачность с прояснениями, осадков не прогнозируется, рассказали синоптики.

Ветер северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду, говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха по области ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, при этом на поверхности грунта возможны заморозки от 0 до 3 градусов. Днём температура поднимется до 13–18 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров покажут 4–6 градусов, днём ожидается 15–17 градусов тепла.

Метеорологи предупреждают о потенциально опасных явлениях на территории Киевщины. Ночью 15 апреля на поверхности грунта ожидаются заморозки от 0 до 2 градусов, что соответствует первому уровню опасности (желтый). Эти заморозки могут негативно повлиять на раннецветущие плодовые деревья.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

