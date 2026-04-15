Придет 17-градусное тепло: погода в Тернопольской области резко изменится

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в четверг
- Когда ожидаются кратковременные дожди
В течение недели в Тернопольской области сохранится умеренно теплая погода. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
По словам синоптиков, во второй половине недели нестабильная воздушная масса местами вызовет кратковременные дожди.
Кроме того, дневные максимумы температуры воздуха будут колебаться около +14 градусов, а ночные минимальные температуры постепенно повышаться.
Погода в Тернополе 16 апреля
В четверг в Тернопольской области будет облачно. Местами прогнозируются небольшие дожди. Ожидается северо-западный ветер, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов, днем прогнозируется +12…+17 градусов.
В городе Тернополь ночью температура достигнет +6…+8 градусов, а днем поднимется до +14…+16 градусов.
Погода — последние новости
Как сообщал Главред, 16 апреля погоду во Львовской области будет определять влияние атмосферных фронтов от циклона с центром над странами Балтии. Ожидается облачная погода с прояснениями и периодическими осадками.
Также известно, что в ближайшие дни в Харькове будет облачная и дождливая погода. Утром небо будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня.
В то же время для Ровенской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, но днем возможен небольшой дождь.
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред