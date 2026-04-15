Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Дождь и сильный ветер: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

Виталий Кирсанов
15 апреля 2026, 13:20
В ближайшие дни в Харькове будет облачная и дождливая погода.
Какая погода будет в Харькове в ближайшие дни / коллаж: Главред, фото: objectiv.tv

Вы узнаете:

  • Какая погода будет в Харькове 15 апреля
  • Какая погода будет в Харькове 16 апреля
  • Какая погода будет в Харькове 17 апреля

В ближайшие дни в Харькове будет облачная и дождливая погода. Об этом сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В частности, сегодня, 15 апреля, в Харьковской области днем ожидают небольшой дождь. Будет облачная погода. Ветер днем прогнозируют западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 8 до 13° тепла.

видео дня

В Харькове днем ожидают небольшой дождь. Ветер днем ветер будет западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха днем будет 8 – 10° тепла.

В четверг, 16 апреля, в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1 – 6° тепла, на поверхности грунта местами заморозки 0 – 3°; днем 12 – 17°.

В пятницу, 17 апреля, будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью 4 – 9° тепла, днем 13 – 18°.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 16 апреля погода будет облачной.

"Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 1, 6 м/с. Температура воздуха днем 16 апреля будет +5° ... +17°.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 17 апреля погода будет также облачной.

"День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Вечером, возможно, пройдет сильный дождь", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 3, 3 м/с. Температура воздуха днем 17 апреля будет +10° ... +17°.

Погода в Украине — последние новости

Главред ранее писал, что в Днепре и области во вторник, 15 апреля, ожидается спокойная весенняя погода без осадков и с комфортным дневным потеплением. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Также в среду, 15 апреля, погоду во Львовской области будет формировать область пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность с небольшими осадками и туманом в ночные и утренние часы. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Кроме того, в Украину может поступить пыль из Сахары, однако значительного влияния на качество воздуха она не окажет. Сейчас пыль движется над Средиземным морем в направлении юга Италии, а над Украиной преобладают северо-западные воздушные потоки, которые сдерживают ее распространение.

Читайте также:

Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.

Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова погода новости Харьковщины Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Второй президентский срок и главные опасения Путина: Зеленский удивил заявлением

Второй президентский срок и главные опасения Путина: Зеленский удивил заявлением

14:05Украина
РФ резко усилила наступление по всему фронту: Сырский раскрыл, где ситуация критическая

РФ резко усилила наступление по всему фронту: Сырский раскрыл, где ситуация критическая

13:56Фронт
Важный объект в Башкортостане атаковали БПЛА - столб дыма виден за километры

Важный объект в Башкортостане атаковали БПЛА - столб дыма виден за километры

13:17Мир
Реклама

Популярное

Ещё
ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

Антикоррупционеры массово избегают темы о возможном фиктивном усыновлении ребёнка директором НАБУ Кривоносом

Антикоррупционеры массово избегают темы о возможном фиктивном усыновлении ребёнка директором НАБУ Кривоносом

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

Последние новости

14:05

Второй президентский срок и главные опасения Путина: Зеленский удивил заявлением

13:57

Китайский гороскоп на завтра, 16 апреля: Петухам - отпор, Кроликам - расчет

13:56

РФ резко усилила наступление по всему фронту: Сырский раскрыл, где ситуация критическая

13:50

Цирк дю Солей и MONATIK: шоу "Поезд в чудеса" в Национальном цирке Украины

13:44

Хочет помириться: "предатель" Игорь Николаев публично обратился к Пугачевой

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
13:39

Цена перевалила за 70 гривен: в Украине стремительно дорожает популярная крупа

13:20

Дождь и сильный ветер: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

13:19

Где реально была Россия 300 лет назад: уникальная карта раскрывает аферу КремляВидео

13:17

Важный объект в Башкортостане атаковали БПЛА - столб дыма виден за километры

Реклама
13:08

Друга Аллы Пугачевой Раймонда Паулса экстренно госпитализировали

13:02

Ученые озадачены: найдено загадочное сооружение возрастом 6000 лет

12:55

Погода на Ровенщине резко изменится: когда в области ожидается ухудшение погоды

12:40

Гороскоп Таро на завтра 16 апреля: Львам - ждать, Девам - действовать

12:27

ПВО Украины под угрозой: Зеленский заявил о критическом дефиците ракет

12:25

"Визжат все девушки": Сумская назвала самых сексуальных актеров Украины

12:20

Располневшая звезда "Сватов" превратилась из молодой женщины в старуху

12:11

Украина усилит оборону: Зеленский раскрыл ключевые договоренности с ЕвропойФото

12:10

Как мгновенно определить свежесть куриного филе прямо у витрины: быстрый тест

12:01

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

11:48

Любимая красотка: Галкин нежно обратился к Пугачевой

Реклама
11:28

Девушка сделала ДНК-тест ради шутки: результат перевернул ее жизнь

11:14

"Рад видеть": экс-муж Бритни Спирс сделал заявление о ее лечении в рехабе

11:11

Цены на бензин и дизель поползли вверх: сколько стоит топливо 15 апреля

11:11

В Украине семь областей остались без электроснабжения: в чем причина

11:07

Евро резко взлетел: свежий курс валют в банках и обменниках на 15 апреля

10:39

Урожай вырастет в разы: что лучше всего сажать вокруг яблонь

10:28

"Больше всего горжусь": Венс возмутил заявлением о прекращении помощи УкраинеВидео

10:25

"Это личная история": Дэниэл Рэдклифф назвал худший фильм из франшизы "Гарри Поттер"

10:08

Черный столб дыма и масштабный пожар: в России прогремели мощные взрывы - детали

09:33

У Путина появились новые полномочия в сфере армии: в ISW выражают опасения

09:21

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

08:55

Дроны били по портам, вспыхнули пожары: последствия ночной атаки на ОдесчинуФото

08:26

Трамп заговорил об окончании войны с Ираном: СМИ раскрыли подробности

08:10

Почему бензин в Украине стоит, как при цене 130 долларов за баррель: анализ Геннадия Рябцевамнение

07:51

Дроны били по одной точке: РФ трижды за ночь атаковала СумыФото

07:18

Тяжёлая ночь: дроны атаковали Черкассы, есть раненые

06:44

РФ атаковала Днепр: горит админздание, повреждена новостройка, есть пострадавшаяФото

05:11

Секрет проходных комнат в квартирах СССР: зачем их на самом деле делали

04:33

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языкеВидео

04:07

Как быстро подстричь когти коту без истерик и агрессии: малоизвестный секретВидео

Реклама
03:31

Кто притягивает токсичных людей: астрологи назвали два знака зодиака

03:00

Конец эпохи: дизайнеры назвали виды штор, которые портят современный интерьер

02:48

Как сказать "бег трусцой" на украинском языке - правильный вариант знают не все

02:30

Вселенная расширяется гораздо быстрее: ученые ошеломлены загадкой темной энергии

01:51

Резкая смена погоды в Киеве и области: синоптики предупредили о заморозках

00:25

Массовая демобилизация из ВСУ: в Раде раскрыли ключевые изменения для военных

14 апреля, вторник
23:59

США возобновили санкции против РФ, но не всё так просто — Politico

23:25

Рынок топлива на грани: прогноз резкого подорожания и вероятности дефицита

23:15

Между "минусом" и летним теплом: синоптики рассказали, какая погода будет в Днепре

22:29

Жир исчезнет за 5 минут: секретный натуральный раствор чистит без усилий

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять