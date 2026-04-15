Дождь и сильный ветер: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

В ближайшие дни в Харькове будет облачная и дождливая погода. Об этом сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В частности, сегодня, 15 апреля, в Харьковской области днем ожидают небольшой дождь. Будет облачная погода. Ветер днем прогнозируют западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 8 до 13° тепла.
В Харькове днем ожидают небольшой дождь. Ветер днем ветер будет западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха днем будет 8 – 10° тепла.
В четверг, 16 апреля, в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 1 – 6° тепла, на поверхности грунта местами заморозки 0 – 3°; днем 12 – 17°.
В пятницу, 17 апреля, будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью 4 – 9° тепла, днем 13 – 18°.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 16 апреля погода будет облачной.
"Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер юго-западный, 1, 6 м/с. Температура воздуха днем 16 апреля будет +5° ... +17°.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 17 апреля погода будет также облачной.
"День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Вечером, возможно, пройдет сильный дождь", - говорится в сообщении.
Ветер юго-западный, 3, 3 м/с. Температура воздуха днем 17 апреля будет +10° ... +17°.
Погода в Украине — последние новости
Главред ранее писал, что в Днепре и области во вторник, 15 апреля, ожидается спокойная весенняя погода без осадков и с комфортным дневным потеплением. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
Также в среду, 15 апреля, погоду во Львовской области будет формировать область пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность с небольшими осадками и туманом в ночные и утренние часы. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Кроме того, в Украину может поступить пыль из Сахары, однако значительного влияния на качество воздуха она не окажет. Сейчас пыль движется над Средиземным морем в направлении юга Италии, а над Украиной преобладают северо-западные воздушные потоки, которые сдерживают ее распространение.
Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.
Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.
