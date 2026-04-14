Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: в каких регионах будет теплее всего

Часть областей затронет атмосферный фронт с дождями.

Прогноз погоды в Украине на 15 апреля / Фото: freepik.com

Погода в Украине 15 апреля преимущественно будет сухой и солнечной. В то же время небольшой дождь возможен в восточных и северо-восточных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Метеорологические условия в Украине будут определяться гребнем финского антициклона Quirin. Несмотря на доминирование антициклона, восточный атмосферный фронт частично повлияет на северо-восточные области.

Небольшие дожди прогнозируются в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. В других регионах Украины осадков не ожидается.

Ночью в Украине сохранится прохлада — от +1 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов, а на северо-востоке будет немного прохладнее — +9…+12 градусов.

Ветер будет преобладать северо-западного направления, умеренный, однако местами возможны сильные порывы.

Погода в Украине 15 апреля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Киеве 15 апреля

В Киеве 15 апреля осадков не прогнозируется. Ночная температура составит +3...+5°C, а днем потеплеет до +15°C.

Ветер в столице будет северо-западным. В первой половине дня ожидаются порывистые порывы, которые постепенно утихнут к вечеру.

Синоптическая карта Европы / Фото: t.me/PohodaNatalka

Как сообщал Главред, 14 апреля погода останется нестабильной и прохладной. Синоптики предупреждают о заморозках до -5° в ночное время, из-за чего объявлен I уровень опасности. Теплее всего будет в Закарпатье и в восточных областях.

Также в Украину может поступить пыль из Сахары, однако значительного влияния на качество воздуха она не окажет. Сейчас пыль движется над Средиземным морем в направлении юга Италии, а над Украиной преобладают северо-западные воздушные потоки, которые сдерживают ее распространение.

Кроме того, 14 апреля в Днепре ожидается комфортная весенняя погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Утром будет прохладно — около +5…+8°C, днем температура поднимется до +14°C.

Читайте также:

О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

