Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: в каких регионах будет теплее всего

Погода в Украине 15 апреля преимущественно будет сухой и солнечной. В то же время небольшой дождь возможен в восточных и северо-восточных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Метеорологические условия в Украине будут определяться гребнем финского антициклона Quirin. Несмотря на доминирование антициклона, восточный атмосферный фронт частично повлияет на северо-восточные области.
Небольшие дожди прогнозируются в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. В других регионах Украины осадков не ожидается.
Ночью в Украине сохранится прохлада — от +1 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов, а на северо-востоке будет немного прохладнее — +9…+12 градусов.
Ветер будет преобладать северо-западного направления, умеренный, однако местами возможны сильные порывы.
Погода в Киеве 15 апреля
В Киеве 15 апреля осадков не прогнозируется. Ночная температура составит +3...+5°C, а днем потеплеет до +15°C.
Ветер в столице будет северо-западным. В первой половине дня ожидаются порывистые порывы, которые постепенно утихнут к вечеру.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 14 апреля погода останется нестабильной и прохладной. Синоптики предупреждают о заморозках до -5° в ночное время, из-за чего объявлен I уровень опасности. Теплее всего будет в Закарпатье и в восточных областях.
Также в Украину может поступить пыль из Сахары, однако значительного влияния на качество воздуха она не окажет. Сейчас пыль движется над Средиземным морем в направлении юга Италии, а над Украиной преобладают северо-западные воздушные потоки, которые сдерживают ее распространение.
Кроме того, 14 апреля в Днепре ожидается комфортная весенняя погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Утром будет прохладно — около +5…+8°C, днем температура поднимется до +14°C.
О персонаже: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
