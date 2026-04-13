Резкое потепление накроет Львовщину: когда температура подскочит до +18

Во вторник, 14 апреля, погода во Львовской области будет формироваться под влиянием прохладной воздушной массы. Ночью ожидаются сильные заморозки, а днем — постепенное потепление. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
На территории области прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый).
В ночные и утренние часы температура воздуха опустится до 0-5° мороза, что соответствует II уровню опасности (оранжевый). Днем воздух прогреется до 13-18° тепла.
Синоптики отмечают, что в течение недели во Львовской области ожидается постепенное повышение температуры и преимущественно сухая и спокойная погода.
Погода во Львове 14 апреля
Во Львове также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, с порывами до 1-20 м/с утром и днем.
Температура воздуха в городе ночью составит 1-3° мороза, днем — 15-17° тепла. Видимость будет хорошей.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 13 апреля в Украине ожидается переменная погода. В южных и центральных областях пройдут дожди, местами возможны заморозки ночью. Днем потеплеет до +10…+13°C, на востоке — до +15°C.
Также 14 апреля в Ровенской области ожидается потепление до +13…+18°C днем, без осадков. Ночью возможны заморозки 0…-3°C и слабый туман.
Кроме того, 14 апреля в Украине преимущественно будет без осадков, только на востоке возможен дождь. Температура днем составит +11…+16°, на Закарпатье — до +19°.
Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
