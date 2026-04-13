Резкое потепление накроет Львовщину: когда температура подскочит до +18

Во Львовской области ожидается переменная погода под влиянием прохладной воздушной массы.

Прогноз погоды на Львовщине на 14 апреля / Фото: freepik.com

Во вторник, 14 апреля, погода во Львовской области будет формироваться под влиянием прохладной воздушной массы. Ночью ожидаются сильные заморозки, а днем — постепенное потепление. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории области прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый).

В ночные и утренние часы температура воздуха опустится до 0-5° мороза, что соответствует II уровню опасности (оранжевый). Днем воздух прогреется до 13-18° тепла.

Синоптики отмечают, что в течение недели во Львовской области ожидается постепенное повышение температуры и преимущественно сухая и спокойная погода.

Погода в Украине 14 апреля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода во Львове 14 апреля

Во Львове также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, с порывами до 1-20 м/с утром и днем.

Температура воздуха в городе ночью составит 1-3° мороза, днем — 15-17° тепла. Видимость будет хорошей.

Погода на Львовщине с 13 по 18 апреля / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Как сообщал Главред, 13 апреля в Украине ожидается переменная погода. В южных и центральных областях пройдут дожди, местами возможны заморозки ночью. Днем потеплеет до +10…+13°C, на востоке — до +15°C.

Также 14 апреля в Ровенской области ожидается потепление до +13…+18°C днем, без осадков. Ночью возможны заморозки 0…-3°C и слабый туман.

Кроме того, 14 апреля в Украине преимущественно будет без осадков, только на востоке возможен дождь. Температура днем составит +11…+16°, на Закарпатье — до +19°.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

