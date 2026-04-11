Холод и дожди начинают отступать: когда на Тернопольщине наконец потеплеет

В ближайшие ночи в Тернопольской области ожидаются сильные заморозки.

Прогноз погоды в Тернопольской области

Какая будет погода в Тернополе на Пасху

Когда температура начнет подниматься

Погода в Тернопольской области в ближайшие дни будет преимущественно облачной. Местами возможны небольшие дожди. Однако со вторника температура начнет постепенно расти. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Тернополе 12 апреля

На Пасху в Тернопольской области будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с.

Ночью возможны сильные заморозки, температура воздуха 0...+3 градуса. Температура воздуха днем достигнет +4…+9 градусов.

В городе Тернополь ночью также ожидаются сильные заморозки, температура воздуха составит 0...+2 градуса, а днем будет в пределах от +7 до +9 градусов.

Погода в Тернополе 13 апреля

В понедельник прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 3 – 8 м/с.

Ночью возможны сильные заморозки, температура воздуха составит 0...+3 градуса, днем температура воздуха повысится до +6…+11 градусов.

Синоптики также добавляют, что из-за сильных заморозков по всей области 12 и 13 апреля объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Погода в Тернополе 14 апреля

Во вторник в Тернопольской области будет малооблачно, осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, а днем будет колебаться от +10 до +15 градусов.

Погода в Тернополе

Как сообщал Главред, в Тернопольской области на выходных ожидается прохладная погода, местами с небольшими осадками. Арктический воздух и ночные прояснения неба приведут к понижению температуры воздуха.

На Пасху Житомирская область окажется под влиянием холодного фронта, который принесет резкие перепады температуры, дожди, мокрый снег и ночные заморозки.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине на выходных, 11 и 12 апреля, будет прохладной, местами с небольшими дождями, облачным небом и слабым ветром.

Читайте также:

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии – государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

