Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Снижение температуры и снег: погода в Тернополе на Пасху удивит

Мария Николишин
10 апреля 2026, 16:03
По всей области объявлен второй уровень опасности.
Прогноз погоды в Тернопольской области на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Тернополе на Пасху
  • Когда может выпасть мокрый снег

Погода в Тернопольской области на выходных ожидается прохладной, местами с небольшими осадками. Арктический воздух и ночные прояснения неба приведут к понижению температуры воздуха. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, дневные максимумы температуры воздуха будут несколько повышаться, однако не существенно. После полудня максимальная температура воздуха будет колебаться около +9 градусов.

видео дня
Колебания температуры / фото: facebook.com/MeteoTernopil

Погода в Тернополе 11 апреля

В субботу в Тернопольской области будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер западный, 5 – 10 м/с.

Ночью по области прогнозируются сильные заморозки, температура воздуха 0 – 3 градуса, днем температура воздуха будет колебаться от +5 до +10 градусов.

В городе Тернополь ночью также ожидаются сильные заморозки в воздухе 0 – 2 градуса, температура воздуха днем составит +7…+9 градусов.

Кроме того, из-за сильных заморозков по всей области объявлен второй уровень опасности – оранжевый.

Погода в Тернополе 12 апреля

В воскресенье погода также будет облачной с прояснениями. Местами могут выпасть небольшие дожди с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха ночью будет достигать 0…+5 градусов, на поверхности почвы заморозки, а днем температура воздуха поднимется до +7…+12 градусов.

Снижение температуры и снег: погода в Тернополе на Пасху удивит
Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Погода — последние новости

Как сообщал Главред, 11 и 12 апреля в Харькове и области прогнозируются заморозки, мокрый снег и дожди. В частности, на смену ночному мелкому мокрому снегу придет дождь, который днем начнет стихать и ближе к вечеру закончится.

На выходных в Днепре ожидается переменчивая погода. Суббота принесет облака, мелкий дождь и прохладную влажность, тогда как воскресенье порадует легким потеплением и относительной сухостью.

Погода в Одессе до конца недели будет не очень комфортной. Синоптики прогнозируют облачную погоду, а температура воздуха днем поднимется максимум до +11 градусов. Самый большой весенний праздник – Пасха – также не порадует теплом.

Читайте также:

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии

Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять