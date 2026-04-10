Снижение температуры и снег: погода в Тернополе на Пасху удивит

По всей области объявлен второй уровень опасности.

https://glavred.info/synoptic/snizhenie-temperatury-i-sneg-pogoda-v-ternopole-na-pashu-udivit-10755755.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Тернопольской области на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернополе на Пасху

Когда может выпасть мокрый снег

Погода в Тернопольской области на выходных ожидается прохладной, местами с небольшими осадками. Арктический воздух и ночные прояснения неба приведут к понижению температуры воздуха. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, дневные максимумы температуры воздуха будут несколько повышаться, однако не существенно. После полудня максимальная температура воздуха будет колебаться около +9 градусов.

видео дня

Колебания температуры / фото: facebook.com/MeteoTernopil

Погода в Тернополе 11 апреля

В субботу в Тернопольской области будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер западный, 5 – 10 м/с.

Ночью по области прогнозируются сильные заморозки, температура воздуха 0 – 3 градуса, днем температура воздуха будет колебаться от +5 до +10 градусов.

В городе Тернополь ночью также ожидаются сильные заморозки в воздухе 0 – 2 градуса, температура воздуха днем составит +7…+9 градусов.

Кроме того, из-за сильных заморозков по всей области объявлен второй уровень опасности – оранжевый.

Погода в Тернополе 12 апреля

В воскресенье погода также будет облачной с прояснениями. Местами могут выпасть небольшие дожди с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха ночью будет достигать 0…+5 градусов, на поверхности почвы заморозки, а днем температура воздуха поднимется до +7…+12 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Как сообщал Главред, 11 и 12 апреля в Харькове и области прогнозируются заморозки, мокрый снег и дожди. В частности, на смену ночному мелкому мокрому снегу придет дождь, который днем начнет стихать и ближе к вечеру закончится.

На выходных в Днепре ожидается переменчивая погода. Суббота принесет облака, мелкий дождь и прохладную влажность, тогда как воскресенье порадует легким потеплением и относительной сухостью.

Погода в Одессе до конца недели будет не очень комфортной. Синоптики прогнозируют облачную погоду, а температура воздуха днем поднимется максимум до +11 градусов. Самый большой весенний праздник – Пасха – также не порадует теплом.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред