Снижение температуры и снег: погода в Тернополе на Пасху удивит

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе на Пасху
- Когда может выпасть мокрый снег
Погода в Тернопольской области на выходных ожидается прохладной, местами с небольшими осадками. Арктический воздух и ночные прояснения неба приведут к понижению температуры воздуха. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
По словам синоптиков, дневные максимумы температуры воздуха будут несколько повышаться, однако не существенно. После полудня максимальная температура воздуха будет колебаться около +9 градусов.
Погода в Тернополе 11 апреля
В субботу в Тернопольской области будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер западный, 5 – 10 м/с.
Ночью по области прогнозируются сильные заморозки, температура воздуха 0 – 3 градуса, днем температура воздуха будет колебаться от +5 до +10 градусов.
В городе Тернополь ночью также ожидаются сильные заморозки в воздухе 0 – 2 градуса, температура воздуха днем составит +7…+9 градусов.
Кроме того, из-за сильных заморозков по всей области объявлен второй уровень опасности – оранжевый.
Погода в Тернополе 12 апреля
В воскресенье погода также будет облачной с прояснениями. Местами могут выпасть небольшие дожди с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха ночью будет достигать 0…+5 градусов, на поверхности почвы заморозки, а днем температура воздуха поднимется до +7…+12 градусов.
Погода — последние новости
Как сообщал Главред, 11 и 12 апреля в Харькове и области прогнозируются заморозки, мокрый снег и дожди. В частности, на смену ночному мелкому мокрому снегу придет дождь, который днем начнет стихать и ближе к вечеру закончится.
На выходных в Днепре ожидается переменчивая погода. Суббота принесет облака, мелкий дождь и прохладную влажность, тогда как воскресенье порадует легким потеплением и относительной сухостью.
Погода в Одессе до конца недели будет не очень комфортной. Синоптики прогнозируют облачную погоду, а температура воздуха днем поднимется максимум до +11 градусов. Самый большой весенний праздник – Пасха – также не порадует теплом.
Читайте также:
- Возможен массированный обстрел Украины – майор ВСУ назвал дату
- Неожиданный скачок цен в Украине: один продукт уже дорожает на глазах
- Гороскоп Таро на завтра, 11 апреля: Овнам — начало нового, Львам — риск
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред