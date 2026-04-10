Синоптики разочаровали: какой погодный сюрприз ожидается на Пасху в Одессе

Заморозки ударят по Одесской области. Объявлен желтый уровень опасности.

https://glavred.info/synoptic/sinoptiki-razocharovali-kakoy-pogodnyy-syurpriz-ozhidaetsya-na-pashu-v-odesse-10755398.html Ссылка скопирована

Вы узнаете:

Какой будет погода на Пасху

Понадобятся ли одесситам зонтики

Почему гидрометцентр объявил желтый уровень опасности

Погода в Одессе до конца недели будет не очень комфортной. Синоптики прогнозируют облачную погоду, а температура воздуха днем поднимется максимально до +11 градусов. Самый большой весенний праздник – Пасха –также не порадует теплом.

Как прогнозирует сайт sinoptik, в пятницу, 10 апреля, в Одессе ясно будет только утром. В течение дня синоптики прогнозируют облачную погоду. Без осадков. Температура воздуха ночью ожидается +3...+5. Днем потеплеет до +10 градусов.

видео дня

В субботу, 11 апреля, ясной погоды также не стоит ждать. В Одессе тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков. Ночью столбики термометров покажут +4 градуса, днем +11.

На Пасху, 12 апреля, на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков. Воздух значительно не прогреется – будет до +11 днем и +6 – ночью.

Погода в Одессе / sinoptik.ua

Гидрометцентр Черного и Азовского морей опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности по Одесской области.

Ночью и утром 10-12 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-2°.

Синоптики предупредили об опасности / facebook.com/gmccham

Погода в Украине в конце текущей недели будет холодной. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует заморозки и мокрый снег.

В пятницу в северных, центральных областях и Харьковской области - дождь, местами мокрый снег. В южной части, в Луганской области, на Донбассе, в Днепропетровской области Диденко прогнозирует дождь. В западных областях – без существенных осадков.

В воскресенье, 12 апреля, в Украине практически повсюду периодически пройдет дождь, в перерывах - прояснение.

В Пасхальную ночь температура воздуха составит +2...+5 градусов, есть вероятность заморозков.

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей. Чем занимается: составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;

публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о

Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;

ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы. Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред