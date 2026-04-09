Украину накрыли заморозки и мокрый снег: синоптик сказала, потеплеет ли на Пасху

Кратко:
- До конца недели в Украине будет холодно
- Синоптики прогнозируют заморозки и мокрый снег
- Укргидрометцентр объявил желтый и оранжевый уровни опасности
Погода в Украине в конце текущей недели будет холодной. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует заморозки и мокрый снег.
На Пасху немного потеплеет, но незначительно.
Погода в Украине на завтра
10 апреля в Украине сохранится холодная погода. В ближайшую ночь столбики термометров поднимутся до +1...+6 градусов, местами заморозки 0-3 градуса.
В течение дня в большинстве областей Украины немного теплее - синоптик прогнозирует +3...+7 градусов, в южной части и на юго-востоке +7...+11 градусов.
Ветер северный, северо-западный, умеренный, временами с сильными порывами.
В пятницу в северных, центральных областях и Харьковской области - дождь, местами мокрый снег. В южной части, в Луганской области, на Донбассе, в Днепропетровской области Диденко прогнозирует дождь. В западных областях – без существенных осадков.
Погода в Киеве 10 апреля 2026
В Киеве в пятницу ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью температура воздуха составит +1...+3 градуса, в окрестностях - заморозки 0-3 градуса, завтра днем воздух прогреется лишь до +5 градусов.
Погода на Пасху 2026
В субботу синоптическая ситуация в Украине – без особых изменений, отмечает Диденко.
В воскресенье, 12 апреля, в Украине практически повсюду периодически пройдет дождь, в перерывах - прояснение.
В Пасхальную ночь температура воздуха составит +2...+5 градусов, есть вероятность заморозков.
Днем 12 апреля "скромно потеплеет" до +7...+11 градусов, на Левобережье +8...+14 градусов.
"Потепление осмелеет с 14-15 апреля", - добавила синоптик.
Укргидрометцентр предупредлил об опасности
Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине.
"Ночью 9, 10 и 11 апреля в Украине на почве заморозки 0-3°. Первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
Ночью 9 апреля в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях; ночью 10, 11 апреля в Украине заморозки в воздухе 0-3°. Объявлен второй уровень опасности, оранжевый.
В Киеве и области ночью 10-11 апреля заморозки в воздухе 0-3°. Объявлен второй уровень опасности, оранжевый.
"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - предупредили синоптики.
Погода в регионах Украине - прогнозы
Как писал Главред, синоптическая ситуация в Днепре в ближайшие дни будет оставаться нестабильной. По данным метеорологического сервиса sinoptik город оказался под влиянием влажных воздушных масс, что принесет с собой не только плотную облачность, но и осадки на фоне довольно низких температурных показателей.
Пятница не сулит существенного потепления или прояснений. В течение всех суток над городом будет царить сплошная облачность. Температурный фон в ночное и утреннее время будет колебаться в пределах 4-6 градусов тепла.
9 и 10 апреля в Харькове и области прогнозируются заморозки, мокрый снег и дожди.
В Житомире и области сегодня ощутимо похолодает. В течение суток небо будет оставаться облачным с периодическими прояснениями, а время от времени будет выпадать небольшой дождь, который местами будет переходить в мокрый снег.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред