Без яиц и термометра: как приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут

Праздничные паски всегда хочется украсить так, чтобы они выглядели аккуратно и аппетитно. Однако классическая белковая глазурь часто имеет недостатки: она липнет к рукам, осыпается при нарезке или слишком долго высыхает.
Главред расскажет, как быстро приготовить глазурь без термометра и сырых яиц.
Желатиновая глазурь — почему стоит попробовать
Желатиновая глазурь образует ровную и плотную "шапочку" на паске, не крошится при нарезке и перестает липнуть уже через 20 минут после нанесения, пишет UkrMedia. Благодаря сухому молоку она имеет нежный сливочный вкус, который прекрасно сочетается с ароматной выпечкой.
Ингредиенты
- желатин — 5 г
- вода для желатина — 2 ст. л.
- сахар — 130 г
- вода для сиропа — 70 г
- сухое молоко — 1 ст. л.
- ванилин - по вкусу
Пошаговое приготовление
Сначала замочите желатин в двух столовых ложках воды и оставьте его набухать. Это важный этап: если желатин не размягчится полностью, он не растворится в сиропе.
В небольшом сотейнике смешайте сахар и воду, поставьте на сильный огонь и варите до появления активных пузырьков. С этого момента отсчитайте три минуты — этого достаточно, чтобы получить нужную консистенцию. Если переварить, сироп превратится в карамель.
В горячий сироп сразу добавьте набухший желатин, сухое молоко и ванилин. Сухое молоко придает глазури особый сливочный вкус, поэтому, если есть возможность, используйте его. Далее взбивайте массу миксером в течение трех-четырех минут, пока она не станет белой и пышной.
Как правильно наносить глазурь
Готовую массу не стоит оставлять надолго — она быстро стабилизируется. Сразу после взбивания покройте паски глазурью. Уже через 20 минут она перестанет липнуть, а через полтора-два часа станет плотной и эластичной. Тогда паски можно нарезать, не боясь, что глазурь осыплется.
Важные нюансы
- Для более выразительного аромата добавьте немного ванильного сахара или каплю ванильного экстракта.
- Глазурь рекомендуем украсить цветной посыпкой сразу после нанесения, пока она еще мягкая.
Смотрите видео о том, как приготовить глазурь для паски из желатина:
@sherman_tort ГЛАЗУРЬ НА ПАСКУ ? Этого количества мне хватило на 3 средних пасочки. Желатин — 5 г (вода для желатина 1 ст.л.) Сахар — 100 г (вода для сиропа 2 ст.л.) Лимонный сок — 1 ч.л. Взбивать 3-5 мин. Подписывайся на страницу, чтобы не пропустить новые видео sherman_tort ❤️ #паска#рецептпаски#глазурьнапасху#рекомендации#рецептглазури♬ оригинальная аудиозапись - Кондитер SHERMAN
