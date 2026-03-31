Без яиц и термометра: как приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут

Делимся рецептом глазури на желатине, которая не липнет и не осыпается.

Праздничные паски всегда хочется украсить так, чтобы они выглядели аккуратно и аппетитно. Однако классическая белковая глазурь часто имеет недостатки: она липнет к рукам, осыпается при нарезке или слишком долго высыхает.

Главред расскажет, как быстро приготовить глазурь без термометра и сырых яиц.

Желатиновая глазурь — почему стоит попробовать

Желатиновая глазурь образует ровную и плотную "шапочку" на паске, не крошится при нарезке и перестает липнуть уже через 20 минут после нанесения, пишет UkrMedia. Благодаря сухому молоку она имеет нежный сливочный вкус, который прекрасно сочетается с ароматной выпечкой.

Ингредиенты

желатин — 5 г

вода для желатина — 2 ст. л.

сахар — 130 г

вода для сиропа — 70 г

сухое молоко — 1 ст. л.

ванилин - по вкусу

Пошаговое приготовление

Сначала замочите желатин в двух столовых ложках воды и оставьте его набухать. Это важный этап: если желатин не размягчится полностью, он не растворится в сиропе.

В небольшом сотейнике смешайте сахар и воду, поставьте на сильный огонь и варите до появления активных пузырьков. С этого момента отсчитайте три минуты — этого достаточно, чтобы получить нужную консистенцию. Если переварить, сироп превратится в карамель.

В горячий сироп сразу добавьте набухший желатин, сухое молоко и ванилин. Сухое молоко придает глазури особый сливочный вкус, поэтому, если есть возможность, используйте его. Далее взбивайте массу миксером в течение трех-четырех минут, пока она не станет белой и пышной.

Как правильно наносить глазурь

Готовую массу не стоит оставлять надолго — она быстро стабилизируется. Сразу после взбивания покройте паски глазурью. Уже через 20 минут она перестанет липнуть, а через полтора-два часа станет плотной и эластичной. Тогда паски можно нарезать, не боясь, что глазурь осыплется.

Важные нюансы

Для более выразительного аромата добавьте немного ванильного сахара или каплю ванильного экстракта.

Глазурь рекомендуем украсить цветной посыпкой сразу после нанесения, пока она еще мягкая.

