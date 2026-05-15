Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Жесткий геомагнитный шторм атаковал страну: когда закончится буря

Ангелина Подвысоцкая
15 мая 2026, 23:13
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мощность этой магнитной бури будет такой силы, что она может негативно повлиять на самочувствие человека.
магнитная буря
Украину атаковала новая магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала очень сильная магнитная буря. Она может негативно повлиять на самочувствие человека. Об этом сообщает meteoagent.

Несколько дней магнитная буря была достаточно слабой. 13 мая мощность бури выросла до 4-х баллов. На следующий день она стала слабее - 3-балльной.

видео дня

Сегодня, 15 мая, страну атаковал мощный геомагнитный шторм. Его мощность внезапно выросла пости до шести баллов. Ожидается, что 16 мая она будет на такой же мощности, а 17 мая опустится до 4-х баллов.

магнитная буря
Украину атаковала новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 11 вспышек класса С. Сообщается, что 16 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 16 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Кроме того, магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых людей и пожилых, поэтому в этот день им следует быть осторожными", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жесткий геомагнитный шторм атаковал страну: когда закончится буря

Жесткий геомагнитный шторм атаковал страну: когда закончится буря

23:13Синоптик
"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

22:44Война
Его просили бросить оружие: полиция опубликовала видео со стрельбой в Хмельницкой области

Его просили бросить оружие: полиция опубликовала видео со стрельбой в Хмельницкой области

21:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

Китайский гороскоп на завтра, 16 мая: Драконам - обиды, Козлам - терпимость

Китайский гороскоп на завтра, 16 мая: Драконам - обиды, Козлам - терпимость

Последние новости

23:59

В Киеве могут изменить схему движения метро: названы сроки и направление

23:13

Жесткий геомагнитный шторм атаковал страну: когда закончится буря

23:07

В США раскрыли неожиданный сценарий завершения войны в Украине

22:44

"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

22:44

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
22:06

Угроза штурма 50-тысячной группировки: эксперт об риске атаки РФ с севера

21:52

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

21:33

Его просили бросить оружие: полиция опубликовала видео со стрельбой в Хмельницкой областиВидео

21:28

Пособия на детей будут выплачиваться по-новому: важные изменения

Реклама
21:11

Чем можно заменить пеллеты в печи: что реально работает, а что — опасноВидео

20:56

Почему морковь растрескивается и растет кривой: ошибки в поливе и подкормке

20:50

Кого чаще всех кусают комары: ученые назвали идеальных жертв

20:26

Роскошная зеленая изгородь без хлопот: какой куст растет быстрее туи и выглядит ярче

20:10

Резервы идут в бой: РФ бросает новые силы на штурм, фронт "кипит"Видео

19:30

Под угрозой Киевская и Черниговская области: Зеленский сделал срочное обращение

19:25

Украина сможет вернуть оккупированные территории: Жданов раскрыл сценарий

19:24

В сеть попало видео, как Джамала реагирует на рекордную ноту LELEKAВидео

19:10

Вредители исчезнут с огорода без химикатов: какие растения стоит посадить рядом весной

19:10

"Зеркальных ударов нет": Копытько об атаках РФ по гражданскиммнение

18:50

"Неуважение к ВСУ": военный пожаловался на действия ПриватБанка

Реклама
18:32

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

18:23

Путин теряет контроль: раскрыты детали серьезного раскола власти в РФВидео

18:13

Китайцы усадили Трампа в глубокий стул: забавные кадры со встречи с СиВидео

18:06

"Заключил контракт": на фронте в Украине погиб звезда российских сериалов

18:02

Алина Гросу показала сына в День семьи

18:01

Секрет сочного и мягкого шашлыка раскрыт: как его правильно жарить на углях

17:43

Почему нельзя пить из чужой чашки: основные приметы и суеверия

17:42

Людей призывают избегать одного режима в стиральной машине: принесет проблемыВидео

17:32

Стало известно, где пройдет Детское Евровидение 2026

17:30

Зачем замораживать зубную пасту: простой, но гениальный трюк

17:29

Сантехник раскрыл лучшее средство от засоров: уксус больше не нуженВидео

17:25

РФ готовится к наступлению на Киев: Зеленский — о реальной угрозе со стороны Беларуси

17:14

Простой порошок, который резко повышает урожайность клубники: чем следует удобрить кусты

17:07

Путинистка Королева показала певицу Русю в США: "Звезда наша"

16:49

РФ готовит новые ракетные удары: Зеленский назвал объекты, на которые нацелен врагФото

16:34

Есть погибший и раненый: в Хмельницкой области напали на полицейских

16:34

Большой ажиотаж и рост цен: возможен ли дефицит продуктов в Украине

16:33

Как и где на самом деле нужно хранить яйца: одну ошибку допускает большинствоВидео

16:11

Солнцезащитные очки на лето 2026 года: 3 оправы "подтянут" лицо без косметологаВидео

16:04

Россияне потеряли важные объекты: Силы обороны нанесли мощные удары по РФ

Реклама
16:03

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на понижение: новый курс валют на 18 мая

16:02

Притягивает клещей как магнит: на какой цвет одежды они реагируют сильнее всего

15:45

Далее — Гаага: Ирина Мудра рассказала о ключевом прогрессе на пути к созданию Специального трибунала для РФ

15:28

"Он должен был жить": во время атаки на Киев погиб 23-летний полтавчанин

15:20

Тарифы на воду могут вырасти почти втрое: где уже пересматривают цены

15:17

Должникам в Украине арестуют счета: в Минюсте рассказали, кто в зоне риска

15:03

Только не "кормушка": как правильно сказать по-украински - догадываются единицы

15:01

Гороскоп Таро на завтра 16 мая: Водолею - не сдаваться, Девам - новая история

15:01

Огурцы отблагодарят рекордным урожаем: как часто их на самом деле следует поливать

14:47

Роксолану боялся весь гарем: почему жену Сулеймана обвиняли в колдовствеВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять