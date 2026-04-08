Мудрик идет в суд: вингер нашел виновного в своей дисквалификации из-за допинга

Футболист планирует судиться с УАФ, пытаясь обжаловать дисквалификацию и защитить собственную репутацию.

Вингер "Челси" не выходит на поле с конца 2024 года



Мудрик подает иск против УАФ из-за дисквалификации

Назван причастный к допинг-скандалу — физиотерапевт

Не играет с декабря 2024 года, ждет возможного возвращения

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик намерен обжаловать свою дисквалификацию в суде, чтобы отстоять собственную репутацию.

По информации Footem , футболист уже определил лиц, которых считает причастными к ситуации и готовится к юридической борьбе. В частности, сообщается, что Мудрик подал иск против Украинской ассоциации футбола.

Как отмечает источник, вингер "синих" убежден, что ответственность за его дисквалификацию несет Игорь Поробий, работавший физиотерапевтом в национальной сборной. Утверждается, что он сделал игроку инъекцию стволовых клеток, в составе которой якобы содержался запрещенный мельдоний.

Напомним, что Мудрик не выходит на поле с декабря 2024 года. В последний раз он сыграл в официальном матче 28 ноября 2024 года в поединке Лиги конференций против "Хайденхайма", где отличился забитым мячом.

В последнее время появляется все больше слухов о возможном возвращении футболиста. Сам Михаил регулярно делится кадрами по тренировкам, подогревая интерес к своему вероятному камбеку.

Как ранее писал Главред , в медиапространстве появились слухи о возможном судебном иске вингера Челси Михаила Мудрика против Украинской ассоциации футбола. По неофициальной информации, речь идет о ситуации с допингом, который, якобы, мог попасть в организм игрока во время пребывания в лагере национальной сборной Украины.

Кроме того, Донецкий "Шахтер" может недополучить около 30 миллионов евро в рамках бонусных выплат от трансфера Михаила Мудрика до лондонского "Челси", если украинский вингер терпит суровое наказание за возможное нарушение антидопинговых правил.

Напомним, что в конце 2024 года в организме вингера "Челси" Михаила Мудрика обнаружили мельдоний , из-за чего ему грозит дисквалификация до четырех лет.

О персоне: Михаил Мудрик Михаил Петрович Мудрик родился 5 января 2001 года, Красноград, Харьковская область — украинский футболист, левый вингер лондонского "Челси" и сборной Украины. Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2023 года в составе сборной Украины U-21. В январе 2023 года "Шахтер" вел переговоры с лондонским "Арсеналом" о трансфере игрока. Клубы были близки к подписанию соглашения, но другой лондонский клуб — "Челси" — сделал лучшее предложение "Шахтеру". 15 января игрок подписал контракт с Челси до 2031 года, взяв 15 игровой номер. За этот трансфер "Челси" заплатил €70 млн + €30 млн в виде бонусов. Таким образом, этот трансфер стал самым дорогим трансфером из украинской Премьер-лиги, самым дорогим зимним трансфером в английской Премьер-лиге, а также сделал Мудрика самым дорогим украинским футболистом, побив рекорд Андрея Шевченко, за которого тот же "Челси" в 2006 году заплатил почти 44 млн евро. Wikipedia

