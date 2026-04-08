Мудрик идет в суд: вингер нашел виновного в своей дисквалификации из-за допинга

Руслан Иваненко
8 апреля 2026, 23:55
Футболист планирует судиться с УАФ, пытаясь обжаловать дисквалификацию и защитить собственную репутацию.
Вингер "Челси" не выходит на поле с конца 2024 года / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/mmudryk10

  • Мудрик подает иск против УАФ из-за дисквалификации
  • Назван причастный к допинг-скандалу — физиотерапевт
  • Не играет с декабря 2024 года, ждет возможного возвращения

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик намерен обжаловать свою дисквалификацию в суде, чтобы отстоять собственную репутацию.

По информации Footem , футболист уже определил лиц, которых считает причастными к ситуации и готовится к юридической борьбе. В частности, сообщается, что Мудрик подал иск против Украинской ассоциации футбола.

Как отмечает источник, вингер "синих" убежден, что ответственность за его дисквалификацию несет Игорь Поробий, работавший физиотерапевтом в национальной сборной. Утверждается, что он сделал игроку инъекцию стволовых клеток, в составе которой якобы содержался запрещенный мельдоний.

Напомним, что Мудрик не выходит на поле с декабря 2024 года. В последний раз он сыграл в официальном матче 28 ноября 2024 года в поединке Лиги конференций против "Хайденхайма", где отличился забитым мячом.

В последнее время появляется все больше слухов о возможном возвращении футболиста. Сам Михаил регулярно делится кадрами по тренировкам, подогревая интерес к своему вероятному камбеку.

Как ранее писал Главред , в медиапространстве появились слухи о возможном судебном иске вингера Челси Михаила Мудрика против Украинской ассоциации футбола. По неофициальной информации, речь идет о ситуации с допингом, который, якобы, мог попасть в организм игрока во время пребывания в лагере национальной сборной Украины.

Кроме того, Донецкий "Шахтер" может недополучить около 30 миллионов евро в рамках бонусных выплат от трансфера Михаила Мудрика до лондонского "Челси", если украинский вингер терпит суровое наказание за возможное нарушение антидопинговых правил.

Напомним, что в конце 2024 года в организме вингера "Челси" Михаила Мудрика обнаружили мельдоний , из-за чего ему грозит дисквалификация до четырех лет.

Читайте также:

О персоне: Михаил Мудрик

Михаил Петрович Мудрик родился 5 января 2001 года, Красноград, Харьковская область — украинский футболист, левый вингер лондонского "Челси" и сборной Украины. Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2023 года в составе сборной Украины U-21.

В январе 2023 года "Шахтер" вел переговоры с лондонским "Арсеналом" о трансфере игрока. Клубы были близки к подписанию соглашения, но другой лондонский клуб — "Челси" — сделал лучшее предложение "Шахтеру".

15 января игрок подписал контракт с Челси до 2031 года, взяв 15 игровой номер.

За этот трансфер "Челси" заплатил €70 млн + €30 млн в виде бонусов.

Таким образом, этот трансфер стал самым дорогим трансфером из украинской Премьер-лиги, самым дорогим зимним трансфером в английской Премьер-лиге, а также сделал Мудрика самым дорогим украинским футболистом, побив рекорд Андрея Шевченко, за которого тот же "Челси" в 2006 году заплатил почти 44 млн евро. Wikipedia

Последние новости

00:56

Решетка плиты будет блестеть: простой трюк удалит даже устаревший нагар

08 апреля, среда
23:55

Мудрик идет в суд: вингер нашел виновного в своей дисквалификации из-за допинга

23:19

В Украине появились автономера оливкового цвета: кто их получит

23:09

LELEKA решилась "изменить песню" почти перед финалом ЕвровиденияВидео

23:08

Отключение света усилили: новые графики для Днепра и области на 9 апреляФото

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
22:53

"Скажет измена": участники МастерШеф 17 заинтриговали отношениями

22:34

Только две очереди – со светом: графики отключений для Запорожской области на 9 апреля

22:24

Графики сильно усилили – когда не будет света в Черкасской области 9 апреля

22:20

Опера о подрыве Каховской ГЭС вошла в число самых значимых постановок мира

Реклама
22:08

Любовь, мешающая жить: 8 ошибок заботливых родителей, которые портят будущее ребёнка

22:05

Пасхальная корзина, не холодильник: в ПЦУ объяснили, что не надо нести в церковьВидео

21:42

Позорище: у Седоковой разошлась шнуровка на платье на красной дорожке

21:20

Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

21:17

Цусима - символ российского позора: как крупнейшее морское поражение империи связано с Украиной

21:17

Волна влажности и холода накроет Днепр: как низко упадут столбики термометров

20:56

Четыре знака зодиака опаснее всего в гневе: с ними лучше не конфликтовать

20:39

Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

20:16

Что нельзя оставлять на кладбище: суеверия или реальная опасность для дома

20:11

"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

19:55

Как отучить кота царапать мебель — три простых и проверенных способаВидео

Реклама
19:40

Колорадский жук исчезнет за день: народное средство, спасающее картофельВидео

19:28

Будет мороз: какие регионы засыплет снегом

19:21

Заморозки и мокрый снег: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

19:10

Как атаки на нефтепорты РФ меняют правила игры в войне: Денисенко раскрыл крах Путинамнение

19:00

Чернобыль удивил аистами: шесть птиц вернулись спустя 20 лет

18:59

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

18:55

Более 50% украинцев считают, что военные должны быть вне политики во время войны — опрос

18:45

Что нужно сделать в Чистый четверг: приметы в праздник 9 апреля

18:43

Сколько можно говорить "Христос воскресе": в ПЦУ дали неожиданный ответВидео

18:31

"Самолет Судного дня": какую катастрофу предвещает его появлениеВидео

18:13

"Офис призыва" вместо ТЦК: нардеп рассказал о реформе мобилизации в Украине

17:58

Помятая и старая: в сети появилось фото опухшей Седоковой

17:41

Военные ТЦК уйдут с должностей: мобилизация в Украине может сорваться, что известно

17:30

Пугачева решила избавиться от последней связи с Москвой — детали

17:16

У щенка растут только лапы: хозяйка показала странные измененияВидео

17:15

Снег и заморозки идут в Житомирскую область: когда ударит холод

17:04

Чистый четверг-2026: что можно и нельзя делать в этот праздник

16:39

Муж Елены Мозговой раскрыл причины своего исчезновения: "Приоритеты изменились"

16:19

Найден древнейший предок человека: какой способностью он обладал

16:11

Вечером по всей Украине будут вводить графики отключений света - детали

Реклама
16:04

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

15:29

Реванш за Оскар: украинский фильм номинировали на 6 наград "Emmy Awards 2026"

15:15

Мокрый снег накроет Тернопольщину: когда ударят сильные заморозки

15:14

Поздравления с Пасхой 2026 - шикарные картинки и теплые пожелания

15:08

Александр Кацуба: "Энергонезависимость Украины — это следствие падения промышленности, а не роста добычи"

14:54

Гороскоп Таро на завтра 9 апреля: Близнецам - уверенность, Раку - дары

14:46

"Торгуемся за пару километров": Вэнс раскрыл новые детали мирных переговоров

14:46

Говорить "кладовка" - неправильно: как назвать помещение, где хранят домашние вещи

14:22

Шины прослужат гораздо дольше: какое давление "спасет" летнюю резину от износаВидео

14:13

Моют волосы иначе: японский ритуал стал новым домашним трендом

