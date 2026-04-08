Пугачева решила избавиться от последней связи с Москвой — детали

Алла Пугачева приняла важное решение.

Российская артистка Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, решилась на важный шаг, разрывающий ее связи с террористической РФ. Как сообщают росСМИ, певица избавится от единственной недвижимости в Москве.

По информации из близкого окружения Примадонны, она продает просторную квартиру, в которой жила после развода с Филиппом Киркоровым. За недвижимость площадью 303 квадратных метра Алла может выручить около полумиллиарда рублей.

Пятикомнатная квартира с панорамным видом на храм Христа Спасителя расположена в одном из самых дорогих домов столицы. Интересной деталью является соседство артистки с Филиппом Киркоровым — после расставания пара продолжала жить в шаговой доступности друг от друга.

Дорогую недвижимость Пугачева получила в подарок от бывшего зятя Руслана Байсарова и сначала планировала оставить ее внуку, Дени Байсарову. Оказалось, что планы артистки изменились — риелторы уже активно предлагают квартиру вместе со всем убранством обеспеченным покупателям, пока сама Примадонна наслаждается жизнью на Кипре вдали от террористической РФ.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

