Пугачева решила избавиться от последней связи с Москвой — детали

Кристина Трохимчук
8 апреля 2026, 17:30
Алла Пугачева приняла важное решение.
Алла Пугачева сейчас
Алла Пугачева - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Алла Пугачева продает единственную недвижимость в Москве
  • Почему певица изменила свои планы

Российская артистка Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, решилась на важный шаг, разрывающий ее связи с террористической РФ. Как сообщают росСМИ, певица избавится от единственной недвижимости в Москве.

По информации из близкого окружения Примадонны, она продает просторную квартиру, в которой жила после развода с Филиппом Киркоровым. За недвижимость площадью 303 квадратных метра Алла может выручить около полумиллиарда рублей.

Пятикомнатная квартира с панорамным видом на храм Христа Спасителя расположена в одном из самых дорогих домов столицы. Интересной деталью является соседство артистки с Филиппом Киркоровым — после расставания пара продолжала жить в шаговой доступности друг от друга.

Дорогую недвижимость Пугачева получила в подарок от бывшего зятя Руслана Байсарова и сначала планировала оставить ее внуку, Дени Байсарову. Оказалось, что планы артистки изменились — риелторы уже активно предлагают квартиру вместе со всем убранством обеспеченным покупателям, пока сама Примадонна наслаждается жизнью на Кипре вдали от террористической РФ.

Ранее Главред сообщал, что Дэвид Аксельрод откровенно рассказал о своей службе и смене жизненных ориентиров. По словам певца, публичность отошла на второй план, уступив место реальной защите страны. Муж Елены Мозговой раскрыл пережитое после того, как пошел воевать добровольцем.

Также журналистка Маричка Довбенко недавно заявила про угрозы со стороны команды певца Тараса Тополи. Команда артиста прокомментировала скандал и рассказала, из-за чего будет судиться с интервьюеркой, которая нарушила договоренности.

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

