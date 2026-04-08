Будет мороз: какие регионы засыплет снегом

Синоптики объявили I и II уровни опасности из-за заморозков.

Что нельзя делать 9 апреля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 9 апреля

Когда температура воздуха опустится до -3 градусов

В каких областях будут дожди и мокрый снег

Погода в Украине 9 апреля будет прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

9-11 апреля в Украине будут заморозки. Синоптики объявили I и II уровни опасности.

"Ночью 9 апреля в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях; ночью 10, 11 апреля в Украине заморозки в воздухе 0-3°", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 9 апреля / фото: ventusky

Погода 9 апреля

В Украине 9 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь с мокрым снегом. На востоке страны будет туман. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В западных, Винницкой и Житомирской областях будут сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

"Что касается температурных показателей, то холодная воздушная масса на высотах по-прежнему будет определять температурный режим, из-за чего ночью ожидаем в пределах 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы, а в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях и в воздухе 0-3°, зато дневные максимумы достигнут +3..+8°, а на юге и востоке страны до 11° тепла", — говорится в сообщении.

В Украине будет -1

По данным meteoprog, 9 апреля в Украине будет довольно прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +3...+11 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до -1...+6 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 апреля / фото: meteoprog

Погода 9 апреля в Киеве

В Киеве 9 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и мокрый снег. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-2°); днем 5-7° тепла", — сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили I уровень опасности. 10-11 апреля ночью ожидаются заморозки до -3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, начало апреля в Житомирской области будет холодным и переменчивым. Ожидаются дожди, сильный ветер и даже мокрый снег. Ночью возможны заморозки на почве.

Также в ближайшие дни в Одессе и области ожидается похолодание из-за циклона с северо-запада Европы. Возможны небольшие осадки, порывистый ветер и местами заморозки до -3°.

Кроме того, 8 апреля ожидаются дожди с мокрым снегом, в столице — также осадки. Температура снизится до +1…+3° ночью и +4…+6° днем.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

