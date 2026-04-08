Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогода

Мария Николишин
8 апреля 2026, 12:16
Местами снег покрыл улицы и здания.
В Украине выпал снег / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Сегодня в некоторых областях Украины выпал снег
  • Наибольший слой снега зафиксирован в Буковеле
  • В Киеве в некоторых районах был град

8 апреля в некоторые области Украины вернулась настоящая зима. Из-за резкого похолодания несколько регионов засыпало снегом и даже градом. В частности, в Закарпатье, Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях непогода бушует еще с ночи.

Местные Telegram-каналы пишут о том, что снег местами выпал в Ивано-Франковской области. В то же время в Яремче и Буковеле – настоящая зима. На кадрах в сети видно, как снег покрыл улицы и здания.

Горные спасатели Прикарпатья также добавили, что плотный слой снега покрыл и высокогорье Карпат. При этом температура воздуха опустилась до -7°C.

Снег на горе Пип Иван / фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Утром 8 апреля снег местами заметили даже в Киеве, а в некоторых районах города был град. Стоит добавить, что ранее в Укргидрометцентре прогнозировали еще и северо-западный ветер 7–12 метров в секунду.

Град в Киеве / фото: скриншот из видео

Кроме того, небольшой снег выпал в Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областях.

Снег в Тернополе / фото: скриншот из видео

Как сообщал Главред, погодные условия в Днепре и области существенно изменятся. По словам синоптиков, жителям региона следует готовиться к резкому похолоданию и ночным заморозкам.

Погода во Львовской области будет определяться прохождением атмосферных фронтов с северо-запада. Ожидается похолодание, осадки в виде снега и сильные порывы ветра.

Кроме того, начало апреля в Житомире и области выдастся по-настоящему капризным. После нескольких относительно теплых дней регион накроет серия дождей, порывистый ветер и даже возвращение мокрого снега.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

