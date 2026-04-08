Можно ли убирать на кладбище перед Пасхой: какие даты под запретом

Главное — не дата, а уважение и внутренний настрой человека.

Можно ли убирать на кладбище перед Пасхой

Когда лучше всего убирать на кладбище

Когда нельзя убирать на кладбище

Перед праздником многие украинцы задаются вопросом, можно ли убирать на кладбище до Пасхи, и когда лучше наводить порядок на могилах родных. Эта тема особенно актуальна в период Страстной недели.

Можно ли убирать на кладбище перед Пасхой

По церковным традициям, убирать на кладбище до Пасхи можно. Более того, это даже считается правильным и уважительным поступком по отношению к умершим.

Обычно люди стараются привести могилы в порядок заранее — до наступления Пасхи, чтобы в сам праздник не заниматься физической работой.

Когда лучше убирать кладбище перед Пасхой

Самым подходящим временем считается период до Страстной недели.

Многие делают уборку за 1–2 недели до праздника, чтобы спокойно подготовиться к Пасхе.

Также допустимо посещать кладбище в Чистый четверг, однако в этот день чаще уделяют внимание дому и духовному очищению.

Когда нельзя убирать на кладбище

Существуют дни, когда уборка на кладбище перед Пасхой не рекомендуется.

Прежде всего, это Страстная пятница — самый скорбный день, когда лучше воздержаться от любых хозяйственных дел и посвятить время молитве.

Также не принято заниматься уборкой непосредственно в Пасху, поскольку это день радости и духовного праздника.

