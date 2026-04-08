Можно ли убирать на кладбище перед Пасхой: какие даты под запретом

Сергей Кущ
8 апреля 2026, 11:35
Главное — не дата, а уважение и внутренний настрой человека.
Можно ли убирать на кладбище перед Пасхой
Можно ли убирать на кладбище перед Пасхой / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Когда лучше всего убирать на кладбище
  • Когда нельзя убирать на кладбище

Перед праздником многие украинцы задаются вопросом, можно ли убирать на кладбище до Пасхи, и когда лучше наводить порядок на могилах родных. Эта тема особенно актуальна в период Страстной недели.

Можно ли убирать на кладбище перед Пасхой

По церковным традициям, убирать на кладбище до Пасхи можно. Более того, это даже считается правильным и уважительным поступком по отношению к умершим.

Обычно люди стараются привести могилы в порядок заранее — до наступления Пасхи, чтобы в сам праздник не заниматься физической работой.

Когда лучше убирать кладбище перед Пасхой

Самым подходящим временем считается период до Страстной недели.

Многие делают уборку за 1–2 недели до праздника, чтобы спокойно подготовиться к Пасхе.

Также допустимо посещать кладбище в Чистый четверг, однако в этот день чаще уделяют внимание дому и духовному очищению.

Когда нельзя убирать на кладбище

Существуют дни, когда уборка на кладбище перед Пасхой не рекомендуется.

Прежде всего, это Страстная пятница — самый скорбный день, когда лучше воздержаться от любых хозяйственных дел и посвятить время молитве.

Также не принято заниматься уборкой непосредственно в Пасху, поскольку это день радости и духовного праздника.

Смотрите видео о том, нужно ли нести кулич, колбасу и яйца на кладбище для умерших:

праздник кладбища
Цены на топливо в Украине могут резко пойти вниз: Свириденко рассказала подробности

"Золотой век" или пауза перед новой войной: что происходит на Ближнем Востоке и есть ли шанс на мир

Рада приняла законопроект о "налоге на OLX": что изменится для украинцев

Новый курс валют на 8 апреля: что будет с долларом и евро

Китайский гороскоп на сегодня, 8 апреля: Лошадям - перезагрузка, Петухам - шанс

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Что нужно сделать с водой в праздник 8 апреля - приметы

Иглесиас полностью показал младшего сына и его маленькое достижение

"Невежество и неуважение": у Тараса Тополи жестко ответили на скандал с угрозами

