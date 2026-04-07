Ударит -3 и пойдет снег: на Украину надвигается резкое похолодание

В Львове будет самая холодная погода. Там температура воздуха опустится до +1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / фото: pexels

Погода в Украине 8 апреля будет прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / фото: ventusky

Погода 8 апреля

В Украине 8 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В западных, Винницкой и Житомирской областях будут сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла (на поверхности почвы, в Закарпатье и на северо-востоке страны, а в воздухе заморозки 0-3°); днем 4-9° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем 0-3° мороза", — говорится в сообщении.

В Украине будет +1

По данным meteoprog, 8 апреля в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха поднимется до +5...+10 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +1...+7 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / фото: meteoprog

Погода 8 апреля в Киеве

В Киеве 8 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и мокрый снег. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла; днем 6-8° тепла", — сообщает Укргидрометцентр.

До конца суток 7 апреля ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, начало апреля в Житомирской области будет холодным и переменчивым. Ожидаются дожди, сильный ветер и даже мокрый снег. Ночью возможны заморозки на почве.

Также в ближайшие дни в Одессе и области ожидается похолодание из-за циклона с северо-запада Европы. Возможны небольшие осадки, порывистый ветер и местами заморозки до -3°.

Кроме того, 8 апреля ожидаются дожди с мокрым снегом, в столице — также осадки. Температура снизится до +1…+3° ночью и +4…+6° днем.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

