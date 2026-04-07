Мокрый снег накроет Львовщину: синоптики предупредили об опасности

Руслана Заклинская
7 апреля 2026, 15:45
Львовщина окажется под влиянием мощных атмосферных фронтов.
Прогноз погоды на Львовщине на 8 апреля / Фото: pixabay.com

В среду, 8 апреля, погода во Львовской области будет определяться прохождением атмосферных фронтов с северо-запада. Ожидается похолодание, осадки в виде снега и сильные порывы ветра. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии .

На территории Львовской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается мокрый снег и снег, а днем ​​осадки будут переходить в мокрый снег с дождем. Из-за сложных погодных условий ночью и утром на дорогах прогнозируют гололедицу, что может осложнить движение транспорта.

Температура воздуха в области в ночное время опустится до 0-5° мороза (сильные заморозки), а днем ​​столбики термометров поднимутся до 3-8° тепла.

Ветер будет преобладать на северо-западном направлении со скоростью 7-12 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности (желтый) из-за сильных порывов ветра, достигающих 15-20 м/с. Водителям и пешеходам следует быть очень осторожными из-за гололедицы на дорогах в утренние часы.

Погода во Львове 8 апреля

Во Львове среда также будет пасмурной и холодной. Ночью в городе будет идти снег и мокрый снег, днем ​​- мокрый снег с дождем.

Температура воздуха ночью составит 1-3° мороза, днем ​​воздух прогреется до 5-7° тепла. Как и по области, в городе ожидается штормовой ветер до 20 м/с и скользкие участки дорог в начале дня.

Погода во Львовской области с 6 по 11 апреля
Погода на Львовщине с 6 по 11 апреля / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Прогноз пожарной опасности

На 8 апреля во Львовской области прогнозируют преимущественно низкий (2-й класс), а по западу области – средний (3-й класс) уровень пожарной опасности. В горных районах опасность отсутствует (1-й класс).

Погодные условия будут способствовать низкой вероятности пожаров в экосистемах, однако спасатели призывают быть осмотрительными с открытым огнем.

Какая будет погода на Пасху - прогноз синоптикини

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в ближайшие дни в Украине ощутимо похолодает, а в середине недели возможен мокрый снег.

По ее словам, на Пасху, 12 апреля, существенного потепления не прогнозируют: температура составит около +9…+12 градусов. В большинстве регионов будет солнечно, но на юге возможен дождь.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред , начало апреля на Житомирщине будет холодным и неустойчивым. Ожидается дождь, сильный ветер и даже мокрый снег. Ночью возможны заморозки на почве.

Также в ближайшие дни в Одессе и области ожидается похолодание из-за циклона с северо-запада Европы. Возможны небольшие осадки, порывистый ветер и местами заморозки до -3°.

Кроме того, 8 апреля ожидаются дожди с мокрым снегом , в столице — также осадки. Температура снизится до +1…+3° ночью и +4…+6° днем.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

