Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

Что узнаете:
- Какая будет погода на Пасху
- Когда в Украину придет похолодание
- В каких областях будут дожди
Погода в Украине в течение недели будет прохладной и влажной. Об этом сообщает синоптики Наталья Диденко .
Погода в Украине
В Украине 6 апреля пройдут дожди на территории западных, центральных, северных, Одесской и Харьковской областей. В этот день будет северо-западный ветер с сильными порывами – 15-20 м/с.
"Температура воздуха будет ниже на западе и севере, а также в Винницкой области, днем +9+12 градусов. На остальной территории Украины еще ожидается теплая погода, в течение дня +12+19 градусов", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве
В Киеве в понедельник, 6 апреля, ожидается дождь. Температура воздуха повысится до 10-12 градусов тепла.
"В столице завтра будет ветрено, поэтому температура комфорта, конечно, предполагается ниже - одевайтесь соответственно", - говорится в сообщении.
Когда придет похолодание
В Украине начнет ощутимо падать температура воздуха. Уже в середине недели возможен мокрый снег.
"При прояснениях на неделе есть вероятность заморозков!" – говорится в сообщении.
Погода на Пасху
Погода в Украине на Пасху не будет достаточно теплой. Температура воздуха может повыситься до 9-12 градусов тепла. В большинстве областей 12 апреля будет солнечно. Но в южных областях ожидается дождь.
Погода в Украине – последние новости
Как сообщал Главред , в Тернопольской области в ближайшие два дня ожидается облачная погода , местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье существенных осадков не прогнозируют, температура будет +2…+7° ночью и +13…+18° днем.
Также в Украине 5 апреля по всей стране осадков не ожидается . В столице будет тепло, температура будет +13…15°.
Кроме этого, в Украине в выходные, 4-5 апреля, ожидается теплая, но переменная погода с кратковременными дождями. По словам синоптика Игоря Кибальчича, сначала будет преобладать облачная и дождливая погода.
Читайте также:
- Температура подскочит до +20: на Львовщину идет потепление
- Заморозки и сильный ветер накроют Ровенщину: названа дата резкого изменения погоды
- Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко – украинский метеоролог, телеведущая, блоггер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наталкой Диденко", пишет Википедия .
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред