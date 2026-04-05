Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

В течение недели температура воздуха начнет падать и вернутся осадки.

Прогноз погоды в Украине на неделю

Погода в Украине в течение недели будет прохладной и влажной. Об этом сообщает синоптики Наталья Диденко .

В Украине 6 апреля пройдут дожди на территории западных, центральных, северных, Одесской и Харьковской областей. В этот день будет северо-западный ветер с сильными порывами – 15-20 м/с.

"Температура воздуха будет ниже на западе и севере, а также в Винницкой области, днем ​​+9+12 градусов. На остальной территории Украины еще ожидается теплая погода, в течение дня +12+19 градусов", - говорится в сообщении.

В Киеве в понедельник, 6 апреля, ожидается дождь. Температура воздуха повысится до 10-12 градусов тепла.

"В столице завтра будет ветрено, поэтому температура комфорта, конечно, предполагается ниже - одевайтесь соответственно", - говорится в сообщении.

В Украине начнет ощутимо падать температура воздуха. Уже в середине недели возможен мокрый снег.

"При прояснениях на неделе есть вероятность заморозков!" – говорится в сообщении.

Погода в Украине на Пасху не будет достаточно теплой. Температура воздуха может повыситься до 9-12 градусов тепла. В большинстве областей 12 апреля будет солнечно. Но в южных областях ожидается дождь.

Как сообщал Главред , в Тернопольской области в ближайшие два дня ожидается облачная погода , местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье существенных осадков не прогнозируют, температура будет +2…+7° ночью и +13…+18° днем.

Также в Украине 5 апреля по всей стране осадков не ожидается . В столице будет тепло, температура будет +13…15°.

Кроме этого, в Украине в выходные, 4-5 апреля, ожидается теплая, но переменная погода с кратковременными дождями. По словам синоптика Игоря Кибальчича, сначала будет преобладать облачная и дождливая погода.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко – украинский метеоролог, телеведущая, блоггер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наталкой Диденко", пишет Википедия .

