Погода удивит: в Киеве ожидается резкая перемена температуры

Опубликован прогноз погоды на выходные

В Украине в субботу, 4 апреля, на юге и востоке местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков, сообщают синоптики.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 4 апреля самая высокая температура днем была 21,9° тепла в 1990 г., самая низкая ночью 6,4° мороза в 1931 г.

В Украине в воскресенье, 5 апреля, без осадков. В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.

Ожидается потепление Синоптик Наталья Диденко ранее отмечала, что в Украине продолжительное время сохранялась прохладная погода. По её данным, пик холода пришёлся на середину марта, после чего температура начала постепенно расти. В ближайшее время потепление станет более заметным.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

