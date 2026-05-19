В РФ выдвинули наглое условие завершения войны: что требует Москва

Сигналов от Украины о готовности "субстантивно продвинуться" в вопросе мирного урегулирования в Москве якобы не видят.

https://glavred.info/world/v-rf-vydvinuli-nagloe-uslovie-zaversheniya-voyny-chto-trebuet-moskva-10766129.html Ссылка скопирована

В РФ сделали новое заявление о переговорах с Украиной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявлений Небензи:

Переговоры РФ и Украиной в настоящее время находится в тупике

Москва продолжит добиваться целей "СВО"

Переговорный процесс между страной-агрессором РФ и Украиной в настоящее время находится в тупике.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передают российские пропагандистские ресурсы.

видео дня

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, он выдал ложное заявление о том, что сигналов от Украины о готовности "субстантивно продвинуться" в вопросе мирного урегулирования в Москве якобы не видят.

При этом представитель МИД РФ озвучил пропагандистские клише о том, что Москва дескать продолжит добиваться целей "СВО" до тех пор, пока украинский президент Владимир Зеленский не выполнит некие "условия", включая вывод ВСУ из "российских регионов".

Мнение эксперта о перспективах мирных переговоров

Игорь Чаленко, глава Центра анализа и стратегий, отметил, что если в ближайшее время Киев и Москва не приступят к полноценным переговорам, Украине придётся ждать следующей подходящей возможности для диалога. По его прогнозу, такой шанс может появиться только после завершения весенне-летней фазы наступления российских войск.

Эксперт также указал, что осень может стать следующим окном возможностей, особенно если Дональд Трамп активизирует свои действия на фоне подготовки к выборам в Конгресс США. В противном случае страна рискует столкнуться с трудной зимой, а процесс переговоров, вероятно, отложится до весны следующего года.

Переговоры о мире - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время своего визита в Москву 9 мая передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию от Владимира Зеленского о готовности украинского президента к переговорам.

Напомним, ранее помощник диктатора РФ Юрий Ушаков фактически проговорился о настоящих намерениях страны-агрессора России относительно войны против Украины и мирных переговоров. На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Ранее Зеленский сообщил, что представители американского президента планируют приехать в Киев, график визитов на весенне-летний период уже согласован.

Читайте также:

О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред