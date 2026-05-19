"Город в небе": небоскреб-мост на высоте 250 метров поразил туристов

Самый высокий горизонтальный небоскреб в мире соединил сразу четыре башни. Одной из главных достопримечательностей стала смотровая площадка.

В Китае построили небоскреб-мост на высоте 250 метров / Коллаж Главред, фото: Wikimedia Commons, TRAVEL ADVENTURES

Вы узнаете:

Почему небоскреб сравнили с отдельным городом

Что находится внутри "самого необычного небоскреба мира"

Как архитекторы подняли конструкцию весом с Эйфелеву башню

В китайском городе Чунцин завершили строительство одного из самых необычных архитектурных проектов в мире, а именно горизонтального небоскреба The Crystal, который расположен на высоте 250 метров над землей.

Огромная конструкция длиной 300 метров соединяет сразу четыре башни и уже получила статус самого высокого горизонтального небоскреба в мире. Об этом пишет Oddity Central.

Комплекс появился в районе слияния рек Янцзы и Цзялин, который является одним из самых оживленных и густонаселенных мест. Архитекторы называют проект символом нового поколения мегаполисов, где здания становятся не просто высотками, а полноценными "городами в небе".

Небоскреб весом как Эйфелева башня

Проект стоимостью 1,1 миллиарда долларов разработала компания CapitaLand. Для внешней облицовки использовали около 3000 стеклянных панелей и более 5000 алюминиевых элементов, а сам процесс строительства стал настоящим инженерным вызовом.Читайте такжеСамые таинственные острова мира: места, куда вход запрещен

Горизонтальный небоскреб разделили на семь огромных сегментов. Некоторые части собирали прямо на земле, после чего поднимали на высоту 250 метров с помощью высокоточной гидравлики. Остальные элементы монтировали уже непосредственно между башнями.

Особое внимание привлек вес конструкции. Стальной каркас The Crystal достигает 12 тысяч тонн, что сопоставимо с весом Эйфелевой башни.

Проект уже называют одним из самых сложных архитектурных объектов, когда-либо построенных в Азии.

Что внутри небоскреба

The Crystal выполняет не только роль соединительного моста между небоскребами. Внутри расположены рестораны, бары, выставочные центры, частный клуб и сады на крыше, превращающие объект в отдельный "небесный квартал".

Одной из главных достопримечательностей стала смотровая площадка Exploration Deck площадью около 1500 квадратных метров. Часть пола здесь полностью стеклянная, поэтому посетители могут буквально смотреть вниз с высоты 250 метров.

Кроме того, внутри небесного моста разместили два 50-метровых бассейна-инфинити с видом на город.

По словам архитекторов, проект создавался как пространство, где люди смогут одновременно жить, отдыхать и наслаждаться панорамой мегаполиса будущего.

Об источнике: Oddity Central Oddity Central - издание, публикующее новости о странных событиях, уникальных туристических направлениях, странных изобретениях, странных персонажах или странном искусстве.

