Самое странное блюдо в мире: зачем людям в Китае дают жареные камни

Зачем людям в Китае дают жареные камни

В Китае набирает популярность необычное блюдо, которое уже назвали самым твердым в мире. Его главный ингредиент — обычные камни, а сам процесс употребления вызывает удивление у пользователей соцсетей.

Речь идет о традиционном китайском блюде под названием "суодиу", что в переводе означает "высасывать и выбрасывать", пишет CNN.

Несмотря на необычный состав, это не шутка — камни действительно подают как еду, но с одной особенностью: их не едят в привычном смысле.

Смысл блюда заключается в том, чтобы высасывать вкус специй с камней, а затем просто выплевывать их. Камни обжаривают с острыми приправами, чесноком и перцем чили, благодаря чему они пропитываются насыщенным ароматом.

Таким образом, посетители наслаждаются вкусом, но не употребляют сам "ингредиент".

Уличные повара готовят "суодиу" прямо на глазах у покупателей. Камни нагревают на гриле, поливают маслом с чили, добавляют чесночный соус и обжаривают вместе с приправами.

В результате получается ароматная закуска, которая подается в небольших коробках.

Суодиу / Фото: скриншот

История блюда уходит в прошлое на сотни лет. Считается, что его придумали лодочники в провинции Хубэй. Во время долгих перевозок они иногда оставались без еды и использовали камни как основу, добавляя к ним специи, чтобы хоть как-то утолить голод.

Так возникла традиция "находить вкус даже в отсутствии пищи". Сегодня "суодиу" стало настоящим трендом в соцсетях.

Пользователи активно снимают видео с дегустацией, а уличные торговцы превращают процесс приготовления в шоу, комментируя свои действия и привлекая туристов.

Стоимость одной порции составляет около 16 юаней (примерно 2–3 доллара), а камни иногда даже предлагают забрать с собой на память.

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

