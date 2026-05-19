Почему 20 мая нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

В среду, 20 мая, православные верующие чтят память святого мученика Фалалея - христианского целителя и исповедника веры, ставшего символом духовной стойкости и милосердия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 20 мая
Фалалей родился в благочестивой семье, где с детства воспитывался в любви к Богу, молитве и помощи ближним. Именно это сформировало его глубокую веру и стремление служить людям.
С юных лет Фалалей посвятил себя лечению больных, совмещая врачевание с духовной поддержкой. По преданию, он никогда не брал платы за помощь, считая свой дар проявлением Божьей благодати. За открытое исповедание христианства и поддержку верующих святой подвергся преследованиям во времена гонений на христиан.
По приказу римских властей Фалалея арестовали. Несмотря на жестокие пытки и угрозы, он не отказался от своей веры и до конца оставался мужественным и спокойным. Его стойкость вдохновляла окружающих и стала примером истинной преданности христианским идеалам.
После мученической смерти память о святом быстро распространилась среди верующих. В православной традиции Фалалея почитают как покровителя больных, страждущих и всех, кто переживает тяжелые жизненные испытания. Его образ напоминает о внутренней силе, вере и способности сохранять достоинство даже в самых сложных обстоятельствах.
Приметы 20 мая
- Солнечная и ясная погода - ждите большой урожай.
- Дождь в этот день - до теплой и мягкой осени.
- Утром много росы - быстро изменится погода.
Что нельзя делать 20 мая
В этот день не следует вступать в ссоры, ведь конфликты могут затянуться надолго. Также не советовали давать деньги в долг - верили, что вместе с ними из дома может "уйти" достаток.
Что можно делать 20 мая
Святого Фалафея считали особым покровителем огуречного урожая, поэтому в это время советовали высаживать огурцы - веря, что они вырастут обильными и щедрыми.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
