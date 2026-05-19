Си Цзиньпин во время встречи с Трампом неожиданно высказался о Путине - FT

Руслана Заклинская
19 мая 2026, 10:55
Журналисты FT узнали, что во время последнего саммита Си Цзиньпин открыто дал политическую оценку действиям Путина.
Си Цзиньпин во время встречи с Трампом дал неожиданную оценку действий Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

Кратко:

  • Си Цзиньпин заявил Трампу, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину
  • Заявление прозвучало во время переговоров в Пекине
  • Трамп предложил идею сотрудничества США, Китая и РФ по МКС

Лидер Китая Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что российский лидер Владимир Путин может в конечном итоге пожалеть о решении начать полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, такие слова прозвучали во время расширенных переговоров в Пекине, которые охватывали ряд международных вопросов, в частности войну в Украине. В ходе встречи Трамп также, по словам собеседников FT, предлагал идею сотрудничества США, Китая и России в вопросах противодействия Международному уголовному суду.

Источники издания утверждают, что высказывания Си о возможных последствиях решения Путина являются более прямыми, чем его предыдущие заявления на подобные темы.

Один из собеседников FT, который ранее был вовлечен в контакты между Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом, отметил, что предыдущие переговоры между лидерами также были "откровенными и прямыми" в отношении войны России против Украины. В то же время, по его словам, тогда китайский лидер не позволял себе оценивать личные решения Путина или давать подобные политические характеристики войне.

Заявление Си появилось на фоне того, что Владимир Путин готовится к визиту в Китай для участия в саммите с китайским лидером. Его поездка состоится вскоре после переговоров Си с Дональдом Трампом.

Китай инфографика
Позиция Китая относительно войны / Инфографика: Главред

По оценкам FT, война России против Украины вступает в затяжную фазу патовой ситуации. При этом Украина, как отмечает издание, все активнее использует беспилотные технологии для нанесения ударов по российским военным целям и инфраструктуре.

Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос журналистов относительно этих сообщений. Белый дом также воздержался от комментариев. Администрация Трампа опубликовала после саммита в Пекине информационный бюллетень, однако в нем не упоминались ни разговор о Путине, ни тема войны в Украине.

О чем говорили лидеры Китая и США - мнение эксперта

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал Главреду, что одной из ключевых тем переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина могла быть Украина. По его словам, визит Трампа в Китай может быть частью более широкого геополитического процесса, в котором Украина рассматривается наряду с кризисами в Иране, вокруг Тайваня, России и на Ближнем Востоке.

По мнению Небоженко, во время встречи Трампа и Си могла обсуждаться не только война РФ против Украины, но и вопросы Ирана, Северной Кореи и глобальной архитектуры безопасности. Он предполагает, что Трамп действует в логике "большой сделки", где возможен обмен уступками между великими державами.

В то же время эксперт не ожидает прорывных решений по Украине, ведь Китай не готов открыто давить на Россию, а возможности США также ограничены.

Напомним, 11 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом 13-15 мая по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Основные переговоры запланированы на 14 мая.

Президент США прибыл в Пекин вместе с группой крупнейших американских предпринимателей и заявил о намерении добиться открытия китайского рынка для компаний из США. В состав американской делегации вошли руководители ведущих корпораций, в частности Илон Маск, Дженсен Хуанг и Тим Кук.

Как сообщал Главред, Трамп во время официального визита в Китай встретился с Си Цзиньпином. Во время протокольной части перед камерами произошла забавная ситуация: стулья для лидеров оказались разной высоты и глубины, из-за чего кресло Трампа выглядело ниже.

Об источнике: Financial Times

Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

