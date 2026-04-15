"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

Трамп отметил, что Китай очень доволен этим решением.

https://glavred.info/world/zaradi-kitayu-i-vsogo-svitu-tramp-zayaviv-shcho-nazavzhdi-vidkrivaye-ormuzku-protoku-10756922.html Ссылка скопирована

Трамп объявил об открытии Ормузского пролива

Главное из новости:

видео дня

Трамп заявил, что открывает Ормузский пролив навсегда

Блокада была снята после новых договоренностей, в частности с Китаем

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение полностью открыть Ормузский пролив для международного судоходства. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, подчеркнув, что такой шаг имеет глобальное значение.

В своем посте Трамп заявил:

"Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это также ради них – и ради всего мира".

По словам президента, Пекин якобы согласился воздержаться от поставок оружия Ирану. Он также упомянул о предстоящей встрече с главой КНР Си Цзиньпином, назвав нынешний этап взаимодействия между странами "разумным и плодотворным сотрудничеством". Трамп добавил, что США стремятся к дипломатическому урегулированию, но сохраняют военную готовность.

Контекст: как возникла блокада Ормузского пролива

12 апреля Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива американским флотом, объяснив это провалом мирных переговоров в Пакистане по ситуации вокруг Ирана. По его словам, ВМС США начали останавливать все суда, пытающиеся войти или выйти из пролива, а ряд союзников должен был присоединиться к операции.

Однако, как сообщало Bloomberg, Великобритания не присоединилась к инициативе. Это, по данным издания, стало еще одним источником напряженности в отношениях между Вашингтоном и премьер-министром Киром Стармером в контексте иранского вопроса.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Война в Иране — последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана завершена. В частности, по словам журналистки Fox News Марии Бартиромо, в разговоре он заявил об окончании войны.

Напомним, 12 апреля США завершили раунд переговоров с Ираном без прорыва: вице-президент Джей Ди Венс подтвердил, что стороны так и не смогли согласовать условия прекращения войны.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтону не удалось договориться с Тегераном по поводу иранской ядерной программы, и американские военные начинают морскую блокаду Ирана.

Ранее США также начали процесс разминирования Ормузского пролива. Корабли ВМС США прошли через пролив без разрешения Тегерана.

Об источнике: Truth Social Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред