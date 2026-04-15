"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

Главное из новости:
- Трамп заявил, что открывает Ормузский пролив навсегда
- Блокада была снята после новых договоренностей, в частности с Китаем
Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение полностью открыть Ормузский пролив для международного судоходства. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, подчеркнув, что такой шаг имеет глобальное значение.
В своем посте Трамп заявил:
"Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это также ради них – и ради всего мира".
По словам президента, Пекин якобы согласился воздержаться от поставок оружия Ирану. Он также упомянул о предстоящей встрече с главой КНР Си Цзиньпином, назвав нынешний этап взаимодействия между странами "разумным и плодотворным сотрудничеством". Трамп добавил, что США стремятся к дипломатическому урегулированию, но сохраняют военную готовность.
Контекст: как возникла блокада Ормузского пролива
12 апреля Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива американским флотом, объяснив это провалом мирных переговоров в Пакистане по ситуации вокруг Ирана. По его словам, ВМС США начали останавливать все суда, пытающиеся войти или выйти из пролива, а ряд союзников должен был присоединиться к операции.
Однако, как сообщало Bloomberg, Великобритания не присоединилась к инициативе. Это, по данным издания, стало еще одним источником напряженности в отношениях между Вашингтоном и премьер-министром Киром Стармером в контексте иранского вопроса.
Война в Иране — последние новости
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана завершена. В частности, по словам журналистки Fox News Марии Бартиромо, в разговоре он заявил об окончании войны.
Напомним, 12 апреля США завершили раунд переговоров с Ираном без прорыва: вице-президент Джей Ди Венс подтвердил, что стороны так и не смогли согласовать условия прекращения войны.
В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтону не удалось договориться с Тегераном по поводу иранской ядерной программы, и американские военные начинают морскую блокаду Ирана.
Ранее США также начали процесс разминирования Ормузского пролива. Корабли ВМС США прошли через пролив без разрешения Тегерана.
Об источнике: Truth Social
Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.
