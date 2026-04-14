Цены на нефть могут обновить максимум: в США назвали сроки пика

Цены на нефть и бензин могут оставаться высокими вплоть до ноябрьских промежуточных выборов в США.

https://glavred.info/world/ceny-na-neft-mogut-obnovit-maksimum-v-ssha-nazvali-sroki-pika-10756454.html Ссылка скопирована

Мир ждет пик цен на нефть уже через недели — прогноз США

Кратко:

Пик мировых цен на нефть ожидается в ближайшие недели

Ключевой фактор — восстановление полноценного судоходства через Ормузский пролив

Трамп допускает, что высокие цены сохранятся до выборов в ноябре

Пик мировых цен на нефть, вероятно, придется на ближайшие несколько недель - после того, как через Ормузский пролив возобновится судоходство. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт на экономическом форуме Semafor в Вашингтоне, пишет Reuters.

По его словам, цены на энергоносители будут оставаться высокими, а возможно, даже будут расти до тех пор, пока через пролив не начнут проходить "реальные" объемы судов.

видео дня

"Мы увидим пик цен на нефть примерно в это время. Это произойдет где-то в ближайшие несколько недель", - сказал Райт.

Он также сообщил о росте нефтедобычи в Венесуэле после захвата Николаса Мадуро и реформы нефтяного законодательства. С 3 января продано 150 млн баррелей венесуэльской нефти, добыча выросла на 25%.

Тем временем президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что цены на нефть и бензин могут оставаться высокими вплоть до ноябрьских промежуточных выборов.

Ситуация в Ормузском проливе - что происходит

С начала войны 28 февраля Иран фактически закрыл Ормузский пролив для всех судов, кроме своих собственных. Тегеран пытается установить контроль над водным путем и, возможно, взимать плату за проход.

В свою очередь, Военно-морские силы США ввели блокаду пролива, распространив ее на Оманский залив и Аравийское море.

Ормузский пролив

В 10 утра по Вашингтону в понедельник, 13 апреля, наступил срок, установленный президентом США Дональдом Трампом для введения морской блокады иранских портов.

Командование США в регионе пояснило, что не будет препятствовать проходу судов через Ормузский пролив в другие страны или из них.

Отметим, Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива после провала переговоров между США и Ираном в Исламабаде, на которых стороны не смогли согласовать дальнейшие действия.

Вскоре после официального начала блокады Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что иранский флот в целом потоплен, но у него остались боевые катера, и эти катера при попытке "приблизиться к нашей блокаде" будут немедленно уничтожены.

Британский Центр морских торговых операций (UKMTO), который через свой офис в Дубае занимается координацией взаимодействия военных кораблей и торговых судов в регионе Персидского залива, издал руководство для гражданских судов, согласно которому блокада касается всего иранского побережья - и в заливе, и за его пределами.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф сказал, что страна не "сдастся под угрозами", а Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что с военными судами, приближающимися к проливу, "будут жестко разбираться".

Как писал Главред, ранее Трамп требовал от Ирана открыть Ормузский пролив для судоходства, пригрозив в противном случае нанести удары по инфраструктуре страны. Срок ультиматума истекал в 20:00 во вторник, 7 апреля, по восточному времени (полночь по Гринвичу, 03:00 по киевскому времени в среду, 8 апреля 2026 года).

За 12 часов до истечения срока своего ультиматума Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что его ультиматум Ирану подходит к концу, а ночью "может погибнуть целая цивилизация".

Менее чем за 90 минут до истечения ультиматума Ирану президент США Дональд Трамп заявил в посте в Thruth Social, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном, если Тегеран разблокирует Ормузский пролив.

Обе стороны поспешили объявить о своей победе. Глава Белого дома заявил о "великом дне для мира", а официальный Тегеран утверждает, что Вашингтон "капитулировал" и согласился на 10 пунктов мирного плана, которые выдвинул Иран.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющих информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред