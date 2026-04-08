Трамп остановил удары, США, Израиль и Иран неожиданно договорились: что известно

Анна Ярославская
8 апреля 2026, 07:16обновлено 8 апреля, 07:46
Совет нацбезопасности Ирана утверждает, что Тегеран "одержал победу" - США якобы приняли его условия.
Дональд Трамп согласился остановить удары по Ирану при условии открытия Ормузского пролива / Коллаж: Главред, фото: war.gov, ОП, pixabay.com

Главное:

  • США, Израиль и Иран договорились о двухнедельном перемирии
  • Первый раунд мирных переговоров запланирован на 10 апреля в Исламабаде
  • Иран заявил о "победе"

США, Израиль и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Первый раунд прямых переговоров о соглашении по прекращению войны запланирован на 10 апреля в столице Пакистана.

В Тегеране заявляют о том, что Вашингтон "проиграл" и согласился на 10 пунктов мирного плана, которые выдвинул Иран.

Трамп согласился остановить удары по Ирану на две недели

В соцсети Thruth Social президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки и атаку на Иран в течение двух недель, если страна согласится полностью открыть Ормузский пролив.

"На основе разговоров с премьер-министром Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Мунером из Пакистана, во время которых они попросили меня приостановить применение разрушительной силы, которая должна быть применена сегодня вечером против Ирана, и при условии, что Исламская Республика Иран согласится на полное, незамедлительное и безопасное открытие Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран на период двух недель. Это будет двустороннее прекращение огня", - говорится в посте Трампа.

По его словам, США уже достигли и превысили все военные цели и значительно продвинулись в направлении окончательного Соглашения по долгосрочному миру с Ираном и миру на Ближнем Востоке.

Трамп отметил, что США получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считают его "рабочей основой для переговоров".

Как пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, Израиль также присоединился к двухнедельному перемирию с Ираном.

В то же время в заявлении Совета нацбезопасности Ирана говорится, что Тегеран "одержал победу", сообщает The New York Times.

"Мы поздравляем народ Ирана с этой победой и вновь подчеркиваем, что до окончательного согласования деталей победы официальные лица и народ должны оставаться едиными и непоколебимыми", - говорится в заявлении.

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Также Совет нацбезопасности утверждает, что США якобы согласились на все 10 пунктов мирного плана Ирана, пишет Clash Report.

По версии Тегерана, Вашингтон согласился на следующее:

  • обязательство о ненападении;
  • сохранение контроля Ирана над Ормузким проливом;
  • согласие на обогащение урана;
  • отмену всех первичных санкций;
  • отмену всех вторичных санкций;
  • прекращение действия всех резолюций Совета безопасности ООН;
  • прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;
  • выплата компенсации Ирану;
  • вывод американских боевых сил из региона;
  • прекращение войны на всех фронтах, включая войну против "Хезболлы" в Ливане.

При этом издание AP отмечает, что в иранской версии плана, переведенном на персидский язык, Тегеран включил фразу "принятие обогащения урана" для своей ядерной программы. Этого пункта е было в английских версиях, которые иранские дипломаты передали журналистам.

Когда состоятся первые прямые переговоры между США и Ираном

Как сообщает Axios, первый раунд прямых переговоров между США и Ираном о соглашении по прекращению войны запланирован на 10 апреля в столице Пакистана.

"Обсуждаются варианты личных переговоров, но окончательное решение будет принято только после заявления президента или Белого дома", - сказала изданию пресс-секретарь Каролина Ливитт.

Стоит отметить, что это будут первые прямые переговоры с начала войны. Два источника уточнили изданию, что встреча запланирована на эту пятницу, 10 апреля.

По данным CNN, со стороны США на встрече в Исламабаде должны быть спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Возглавит делегацию, вероятно, именно Вэнс.

На данный момент вице-президент США находится в Венгрии. Источники CNN говорят, что в его поездку может быть включена остановке в Венгрии, если позволит время.

Переговоры о завершении войны в Иране - последние новости

Как писал Главред, 7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его ультиматум Ирану подходит к концу. В Truth Social он написал, что "ночью может погибнуть целая цивилизация".

Ранее американский лидер угрожал уничтожить все мосты и электростанции в Иране, а также применить другие меры, которые могут иметь разрушительные последствия для иранцев и вызвать опасную реакцию во всем регионе.

Тем временем Пакистан передал США мирное предложение от Тегерана, которое состоит из 10 пунктов. Одно из главных требований иранского предложения состоит в том, что Иран больше никогда не подвергнется нападению. Об этом писало издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным The Wall Street Journal, президентТрамп допускал завершение войны с Ираном даже без разблокировки Ормузского пролива. Трамп и его команда якобы пришли к выводу, что попытки восстановить судоходство в узком участке пролива могут существенно затянуть конфликт, выходя за рамки изначального плана, рассчитанного на 4-6 недель.

5 апреля Трамп выразил надежду, что мирное соглашение с Ираном может быть заключено уже в ближайшее время.

Тем временем издание Axios писало о том, что США и Иран ведут переговоры о возможном 45-дневном прекращении огня, которое может стать шагом к завершению войны.

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Реклама

