Трамп остановил удары, США, Израиль и Иран неожиданно договорились: что известно

Совет нацбезопасности Ирана утверждает, что Тегеран "одержал победу" - США якобы приняли его условия.

https://glavred.info/world/tramp-ostanovil-udary-ssha-izrail-i-iran-neozhidanno-dogovorilis-chto-izvestno-10755074.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп согласился остановить удары по Ирану при условии открытия Ормузского пролива

Главное:

США, Израиль и Иран договорились о двухнедельном перемирии

Первый раунд мирных переговоров запланирован на 10 апреля в Исламабаде

Иран заявил о "победе"

США, Израиль и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Первый раунд прямых переговоров о соглашении по прекращению войны запланирован на 10 апреля в столице Пакистана.

В Тегеране заявляют о том, что Вашингтон "проиграл" и согласился на 10 пунктов мирного плана, которые выдвинул Иран.

видео дня

Трамп согласился остановить удары по Ирану на две недели

В соцсети Thruth Social президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки и атаку на Иран в течение двух недель, если страна согласится полностью открыть Ормузский пролив.

"На основе разговоров с премьер-министром Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Мунером из Пакистана, во время которых они попросили меня приостановить применение разрушительной силы, которая должна быть применена сегодня вечером против Ирана, и при условии, что Исламская Республика Иран согласится на полное, незамедлительное и безопасное открытие Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран на период двух недель. Это будет двустороннее прекращение огня", - говорится в посте Трампа.

По его словам, США уже достигли и превысили все военные цели и значительно продвинулись в направлении окончательного Соглашения по долгосрочному миру с Ираном и миру на Ближнем Востоке.

Трамп отметил, что США получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считают его "рабочей основой для переговоров".

Как пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, Израиль также присоединился к двухнедельному перемирию с Ираном.

В то же время в заявлении Совета нацбезопасности Ирана говорится, что Тегеран "одержал победу", сообщает The New York Times.

"Мы поздравляем народ Ирана с этой победой и вновь подчеркиваем, что до окончательного согласования деталей победы официальные лица и народ должны оставаться едиными и непоколебимыми", - говорится в заявлении.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Также Совет нацбезопасности утверждает, что США якобы согласились на все 10 пунктов мирного плана Ирана, пишет Clash Report.

По версии Тегерана, Вашингтон согласился на следующее:

обязательство о ненападении;

сохранение контроля Ирана над Ормузким проливом;

согласие на обогащение урана;

отмену всех первичных санкций;

отмену всех вторичных санкций;

прекращение действия всех резолюций Совета безопасности ООН;

прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;

выплата компенсации Ирану;

вывод американских боевых сил из региона;

прекращение войны на всех фронтах, включая войну против "Хезболлы" в Ливане.

При этом издание AP отмечает, что в иранской версии плана, переведенном на персидский язык, Тегеран включил фразу "принятие обогащения урана" для своей ядерной программы. Этого пункта е было в английских версиях, которые иранские дипломаты передали журналистам.

Когда состоятся первые прямые переговоры между США и Ираном

Как сообщает Axios, первый раунд прямых переговоров между США и Ираном о соглашении по прекращению войны запланирован на 10 апреля в столице Пакистана.

"Обсуждаются варианты личных переговоров, но окончательное решение будет принято только после заявления президента или Белого дома", - сказала изданию пресс-секретарь Каролина Ливитт.

Стоит отметить, что это будут первые прямые переговоры с начала войны. Два источника уточнили изданию, что встреча запланирована на эту пятницу, 10 апреля.

По данным CNN, со стороны США на встрече в Исламабаде должны быть спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Возглавит делегацию, вероятно, именно Вэнс.

На данный момент вице-президент США находится в Венгрии. Источники CNN говорят, что в его поездку может быть включена остановке в Венгрии, если позволит время.

Переговоры о завершении войны в Иране - последние новости

Как писал Главред, 7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его ультиматум Ирану подходит к концу. В Truth Social он написал, что "ночью может погибнуть целая цивилизация".

Ранее американский лидер угрожал уничтожить все мосты и электростанции в Иране, а также применить другие меры, которые могут иметь разрушительные последствия для иранцев и вызвать опасную реакцию во всем регионе.

Тем временем Пакистан передал США мирное предложение от Тегерана, которое состоит из 10 пунктов. Одно из главных требований иранского предложения состоит в том, что Иран больше никогда не подвергнется нападению. Об этом писало издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным The Wall Street Journal, президентТрамп допускал завершение войны с Ираном даже без разблокировки Ормузского пролива. Трамп и его команда якобы пришли к выводу, что попытки восстановить судоходство в узком участке пролива могут существенно затянуть конфликт, выходя за рамки изначального плана, рассчитанного на 4-6 недель.

5 апреля Трамп выразил надежду, что мирное соглашение с Ираном может быть заключено уже в ближайшее время.

Тем временем издание Axios писало о том, что США и Иран ведут переговоры о возможном 45-дневном прекращении огня, которое может стать шагом к завершению войны.

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред