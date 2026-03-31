Трамп готов закончить войну в Иране без открытия Ормузского пролива – WSJ

Виталий Кирсанов
31 марта 2026, 06:35
Президент США заявил своим помощникам, что готов прекратить войну против Ирана.
Трамп готов закончить войну в Иране без открытия Ормузского пролива / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • У Трампа считают, что попытка открыть узкое место в проливе затянет конфликт
  • США хотят ослабить иранский военно-морской флот и запасы ракет

Президент США Дональд Трамп допускает завершение войны с Ираном даже без разблокировки Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников, глава Белого дома заявил помощникам о готовности прекратить военные действия против Ирана, даже если стратегически важный пролив останется в значительной степени закрытым.

В последние дни Трамп и его команда пришли к выводу, что попытки восстановить судоходство в узком участке пролива могут существенно затянуть конфликт, выходя за рамки изначального плана, рассчитанного на 4-6 недель.

В связи с этим Вашингтон намерен сосредоточиться на ключевых задачах: ослаблении иранского военно-морского потенциала и ракетных запасов, а также постепенном сворачивании боевых действий. Параллельно США планируют усиливать дипломатическое давление на Тегеран, добиваясь восстановления торгового судоходства.

Если эти усилия не приведут к результату, американская сторона рассчитывает, что инициативу по открытию пролива возьмут на себя союзники в Европе и странах Персидского залива.

Источники также отмечают, что Трамп не исключает военные сценарии, однако на данный момент они не рассматриваются как приоритетные.

По оценке издания, завершение конфликта без разблокировки Ормузского пролива может привести к усилению контроля Ирана над этим стратегическим маршрутом, а сложная операция по его открытию будет отложена на более поздний срок.

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Операция США против Ирана — последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп хочет избежать затяжной войны в Иране и надеется положить конец конфликту в ближайшие недели. В частности, США рассчитывают закончить войну до встречи Трампа с Си Цзиньпином в мае.

Ранее Трамп четко определил свою позицию относительно завершения американской военной операции против Ирана. Он заявил журналистам, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства.

Пентагон разрабатывает планы потенциальных наземных операций на территории Ирана, которые могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

