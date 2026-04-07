Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

Иран обещает завершить блокаду Ормузского пролива и использовать ее как средство для восстановления страны, вместо "репараций" с США и Израиля.

Пакистан передал США мирный план Ирана

Главное:

Пакистан передал США мирное предложение Ирана из 10 пунктов

Ключевое требование Тегерана — гарантии, что страна не подвергнется новым атакам

Джей Ди Вэнс готов подключиться к переговорам

Пакистан передал США мирное предложение от Тегерана, которое состоит из 10 пунктов. Одно из главных требований иранского предложения состоит в том, что Иран больше никогда не подвергнется нападению. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Двое анонимных высокопоставленных иранских чиновников заявили, что мирное предложение, кроме гарантий безопасности для Ирана, предусматривало:

прекращение израильских ударов по "Хезболи" в Ливане;

отмену всех санкций.

Взамен Иран обещает завершить блокаду Ормузского пролива и использовать ее как средство для восстановления страны, вместо "репараций" с США и Израиля. Для этого Тегеран введет сбор в размере примерно 2 миллиона долларов за каждое судно, которое будет проходить через пролив. Эту сумму Иран будет делить с Оманом, который расположен на противоположном берегу пролива.

Отметим, Пакистан является главным посредником между воюющими США и Израилем с одной стороны и Ираном — с другой.

The New York Times отмечает, что президент США Дональд Трамп угрожает бомбить важные объекты гражданской инфраструктуры, такие как мосты и электростанции, если Иран до вечера 7 апреля не откроет Ормузский пролив.

"Такой удар скажется на повседневной жизни миллионов иранцев", — пишут ааторы материала.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Вэнс готов вступить в переговоры с Ираном - Politico

Вице-президент США Джей Ди Вэнс готов вступить в переговоры с Ираном, если неофициальные консультации приведут к прямой встрече с иранскими официальными лицами.

Как пишет Politico, на данный момент переговоры возглавляют спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Хотя перспектива участия Вэнса демонстрирует серьезность намерений США найти выход из ситуации, все это производит на фоне обещаний главы Пентагона Пита Хегсета о беспрецедентных ударах по Ирану в ближайшие дни.

Переговоры о завершении войны в Иране

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп допускает завершение войны с Ираном даже без разблокировки Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal. По данным СМИ, в последние дни Трамп и его команда пришли к выводу, что попытки восстановить судоходство в узком участке пролива могут существенно затянуть конфликт, выходя за рамки изначального плана, рассчитанного на 4-6 недель.

В связи с этим Вашингтон намерен сосредоточиться на ключевых задачах: ослаблении иранского военно-морского потенциала и ракетных запасов, а также постепенном сворачивании боевых действий. Параллельно США планируют усиливать дипломатическое давление на Тегеран, добиваясь восстановления торгового судоходства.

В начале апреля Трамп заявил, что война США против Ирана продлится еще две-три недели. По его словам, Соединенным Штатам уже удалось сменить власть в стране, а также Тегеран не будет иметь ядерного оружия.

5 апреля Трамп выразил надежду, что мирное соглашение с Ираном может быть заключено уже в ближайшее время.

Тем временем издание Axios писало о том, что США и Иран ведут переговоры о возможном 45-дневном прекращении огня, которое может стать шагом к завершению войны.

Как война в Иране влияет на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затяжная война на Ближнем Востоке может ослабить поддержку Киева со стороны США.

По его словам, смещение внешнеполитических приоритетов Вашингтона уже начинает отражаться на объёмах помощи Украине, в частности - в сфере противовоздушной обороны.

Зеленский прямо признал, что внимание союзников к Украине ослабевает.

"Мы должны признать, что на сегодняшний день мы не являемся приоритетом… Я боюсь, что затянувшаяся война приведет к сокращению поддержки", - сказал он.

Президент подчеркнул, что даже нынешние пакеты помощи могут сокращаться, если конфликт с Ираном затянется.

Другие новости:

Об источнике: The New York Times — американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке.

