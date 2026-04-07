Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

Анна Ярославская
7 апреля 2026, 06:52обновлено 7 апреля, 07:25
Иран обещает завершить блокаду Ормузского пролива и использовать ее как средство для восстановления страны, вместо "репараций" с США и Израиля.
Вэнс, Трамп, флаг Ирана
Пакистан передал США мирный план Ирана

Главное:

  • Пакистан передал США мирное предложение Ирана из 10 пунктов
  • Ключевое требование Тегерана — гарантии, что страна не подвергнется новым атакам
  • Джей Ди Вэнс готов подключиться к переговорам

Пакистан передал США мирное предложение от Тегерана, которое состоит из 10 пунктов. Одно из главных требований иранского предложения состоит в том, что Иран больше никогда не подвергнется нападению. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Двое анонимных высокопоставленных иранских чиновников заявили, что мирное предложение, кроме гарантий безопасности для Ирана, предусматривало:

  • прекращение израильских ударов по "Хезболи" в Ливане;
  • отмену всех санкций.

Взамен Иран обещает завершить блокаду Ормузского пролива и использовать ее как средство для восстановления страны, вместо "репараций" с США и Израиля. Для этого Тегеран введет сбор в размере примерно 2 миллиона долларов за каждое судно, которое будет проходить через пролив. Эту сумму Иран будет делить с Оманом, который расположен на противоположном берегу пролива.

Отметим, Пакистан является главным посредником между воюющими США и Израилем с одной стороны и Ираном — с другой.

The New York Times отмечает, что президент США Дональд Трамп угрожает бомбить важные объекты гражданской инфраструктуры, такие как мосты и электростанции, если Иран до вечера 7 апреля не откроет Ормузский пролив.

"Такой удар скажется на повседневной жизни миллионов иранцев", — пишут ааторы материала.

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Вэнс готов вступить в переговоры с Ираном - Politico

Вице-президент США Джей Ди Вэнс готов вступить в переговоры с Ираном, если неофициальные консультации приведут к прямой встрече с иранскими официальными лицами.

Как пишет Politico, на данный момент переговоры возглавляют спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Хотя перспектива участия Вэнса демонстрирует серьезность намерений США найти выход из ситуации, все это производит на фоне обещаний главы Пентагона Пита Хегсета о беспрецедентных ударах по Ирану в ближайшие дни.

Переговоры о завершении войны в Иране

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп допускает завершение войны с Ираном даже без разблокировки Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal. По данным СМИ, в последние дни Трамп и его команда пришли к выводу, что попытки восстановить судоходство в узком участке пролива могут существенно затянуть конфликт, выходя за рамки изначального плана, рассчитанного на 4-6 недель.

В связи с этим Вашингтон намерен сосредоточиться на ключевых задачах: ослаблении иранского военно-морского потенциала и ракетных запасов, а также постепенном сворачивании боевых действий. Параллельно США планируют усиливать дипломатическое давление на Тегеран, добиваясь восстановления торгового судоходства.

В начале апреля Трамп заявил, что война США против Ирана продлится еще две-три недели. По его словам, Соединенным Штатам уже удалось сменить власть в стране, а также Тегеран не будет иметь ядерного оружия.

5 апреля Трамп выразил надежду, что мирное соглашение с Ираном может быть заключено уже в ближайшее время.

Тем временем издание Axios писало о том, что США и Иран ведут переговоры о возможном 45-дневном прекращении огня, которое может стать шагом к завершению войны.

Как война в Иране влияет на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затяжная война на Ближнем Востоке может ослабить поддержку Киева со стороны США.

По его словам, смещение внешнеполитических приоритетов Вашингтона уже начинает отражаться на объёмах помощи Украине, в частности - в сфере противовоздушной обороны.

Зеленский прямо признал, что внимание союзников к Украине ослабевает.

"Мы должны признать, что на сегодняшний день мы не являемся приоритетом… Я боюсь, что затянувшаяся война приведет к сокращению поддержки", - сказал он.

Президент подчеркнул, что даже нынешние пакеты помощи могут сокращаться, если конфликт с Ираном затянется.

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

новости США Иран Дональд Трамп новости Ирана Джей Ди Вэнс
Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

06:52Мир
ПВО РФ не справилось: неизвестные дроны атаковали стратегический объект врага

ПВО РФ не справилось: неизвестные дроны атаковали стратегический объект врага

01:59Война
Воздушный щит становится крепче: Федоров поделился деталями усиления защиты неба

Воздушный щит становится крепче: Федоров поделился деталями усиления защиты неба

00:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелем

Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелем

Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

Окна будут чистыми месяцами: чем натереть стекла для безупречного блеска - лайфхак

Окна будут чистыми месяцами: чем натереть стекла для безупречного блеска - лайфхак

Леся Никитюк появилась с фингалом: "У меня же ребенок"

Леся Никитюк появилась с фингалом: "У меня же ребенок"

Доллар внезапно обвалился, а евро взлетел: свежий курс валют на 7 апреля

Доллар внезапно обвалился, а евро взлетел: свежий курс валют на 7 апреля

Последние новости

07:13

Невзоров: Призрак Жириновского обещает конец войны

06:52

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

05:43

Гороскоп на завтра, 8 апреля: Девам - расходы, Тельцам - зависть

05:09

Ценнее золота: что СМЕРШ нашел в лесах Прикарпатья и при чем там ГитлерВидео

04:27

Как часто на самом деле нужно менять губку для посуды: большинство ошибается

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
04:00

Тест на IQ: нужно найти 8 отличий на картинке кролика за 45 секунд

03:30

Водителей призывают перейти на японскую систему замены моторного масла - причинаВидео

02:50

Artemis II приблизилась к Луне: что известно о самом страшном этапе миссии

02:27

Перестала прятать: Энистон похвасталась нежными объятиями с бойфрендом

Реклама
01:59

ПВО РФ не справилось: неизвестные дроны атаковали стратегический объект врага

01:46

Звезда "Гарри Поттера" станет мамой: когда малыш появится на свет

01:09

Очень серьезная дама: жена Усика умилила фото с двухлетней дочерью

01:09

Ностальгия становится модной: забытый тренд 70-х возвращается на кухни в 2026

00:02

Воздушный щит становится крепче: Федоров поделился деталями усиления защиты неба

06 апреля, понедельник
23:57

Киев накроет резкое похолодание со снегом: температура стремительно упадет

23:49

Собрались за третьим: Федишин заинтриговала заявлением о ребенке

23:33

Для поклонников изящных интриг: 7 лучших сериалов о политике

23:30

У украинцев есть феномен, который трудно объяснить: историк раскрыл нюансВидео

23:08

На Днепр надвигается влажный фронт: какая погода ожидается в ближайшие дни

23:05

Не из-за Ирана: Трамп назвал истинную причину конфликта между США и НАТО

Реклама
22:30

Почему кот кусается без причины: ветеринар назвала истинные его мотивыВидео

22:26

Зеленский анонсировал решающий шаг в безопасности: что меняется для Украины

21:50

Украина официально предложила России энергетическое перемирие — названа дата

21:47

Не будет ни вредителей, ни сорняков - что посадить рядом с перцемВидео

21:36

Маленькие грядки — большой урожай: как эффективно использовать каждый сантиметр земли

21:31

Война может затянуться на десятилетие: в Раде сделали тревожной заявление

21:17

РФ накопила ракеты: эксперт оценил, есть ли риск удара в праздничные дни

20:57

Выпадет снег и ударят сильные морозы: в какой регион Украины вернется зима

20:54

Умер "крестный отец денима" - основатель бренда Diesel Адриано Голдшмид

20:48

Похолодание со снегом мчит на Львовщину: когда ожидаются заморозки

20:31

Запах плесени исчезнет мгновенно: простой способ спасти одежду после стиркиВидео

20:30

"Ситуация довольно тяжелая": сын тренера Луческу прибыл в реанимацию, что известно

20:26

Малина даст вдвое больше: что важно сделать во время цветения

20:20

У популярной украинской актрисы беда со здоровьем: "Ночь не спала"

19:49

Пасхальная корзина подорожала: сколько придется заплатить за базовый набор

19:38

Совсем не "високосный": как на украинском правильно называть год с 366 днямиВидео

19:26

Нардепа Железняка поймали на хищении государственных средств вместе с коллегами-депутатами, — Иванов

19:25

Впервые с начала войны Украина обогнала РФ по "ударному" показателю – ABC News

19:24

Забытые традиции Пасхи: как наши предки отмечали этот праздник

19:10

Александр Коваленко о боях на Харьковщине и новых переменах на фронтемнение

Реклама
18:54

Полкилограмма с низкого куста: четыре сорта томатов, которые не боятся стрессовВидео

18:35

Взорван крупный нефтетерминал, сбит самолет-амфибия РФ: подробности ударов ВСУ

18:31

Выход США из НАТО: какую новую модель Альянса готовят и что изменится для Украины

18:19

Когда можно приходить на кладбище: есть ли "неправильное" время

18:00

Женщина вышла замуж, а через несколько недель услышала: "Жить осталось 60 дней"Видео

17:38

"Я до вас доберусь": Каменских на русском "наехала" на фанатов в СШАВидео

17:34

Украинцев предупредили о резком подорожании бензина и дизеля: когда взлетят цены

17:15

"Почувствовал разницу в возрасте": Харчишин рассказал о сложностях в общении с детьми

17:11

"Настоящая жизнь": Боржемская показала бойфренда с ребенком на руках

16:54

Почему верующие каждый год постятся - священник дал честный ответВидео

