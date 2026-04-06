США и Иран ведут переговоры о перемирии: СМИ оценили шансы на сделку

США и Иран ведут переговоры о возможном 45-дневном прекращении огня, которое может стать шагом к завершению войны. Об этом пишет Axios.

"Это последняя попытка — единственный шанс предотвратить резкую эскалацию войны, которая будет включать массированные удары по иранской гражданской инфраструктуре и ответные удары по энергетическим и водным объектам в странах Персидского залива", — говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что ранее президент США Дональд Трамп установил 10-дневный дедлайн для заключения соглашения с Ираном, который должен был истечь в понедельник, однако впоследствии его продлили еще на сутки.

По информации источников, США уже подготовили план масштабной американо-израильской кампании ударов по энергетическим объектам Ирана, однако продление срока переговоров должно дать последний шанс на дипломатическое урегулирование.

Известно, что переговоры ведутся через посредников из Пакистана, Египта и Турции, а также путем прямых контактов между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Что предусматривает соглашение

По словам источников, обсуждается двухэтапное соглашение. Первый этап предусматривает 45-дневное прекращение огня, во время которого стороны должны согласовать окончательное завершение войны. В случае необходимости этот период могут продлить. Второй этап должен закрепить полное прекращение войны.

Какие вопросы не удается решить

Издание добавляет, что Иран не демонстрирует готовности уступать ключевые позиции. Речь идет, в частности, о контроле над Ормузским проливом и вопросе высокообогащенного урана.

Посредники считают, что полное возобновление работы Ормузского пролива и решение вопроса о высокообогащенном уране в Иране могут стать результатом только окончательного соглашения.

"Эти два вопроса являются главными козырями Ирана на переговорах, и иранцы не согласятся полностью отказаться от них ради 45-дневного прекращения огня", — отмечают источники.

Война США против Ирана — что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что мирное соглашение с Ираном может быть заключено уже в ближайшее время. Он также предупредил о возможных масштабных действиях в случае провала переговоров.

Кроме того, Трамп заявлял, что Соединенным Штатам уже удалось сменить власть в Иране, а также подчеркнул, что Тегеран не будет иметь ядерного оружия.

В то же время Пентагон рассматривает возможность отправки еще до 10 тысяч дополнительных военнослужащих сухопутных войск на Ближний Восток. Таким образом, Министерство обороны хочет предоставить президенту США Дональду Трампу больше военных вариантов действий.

Об источнике: Axios Axios — американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

