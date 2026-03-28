Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Иран атаковал авиабазу в Саудовской Аравии, ранены 12 американских военных – Reuters

Виталий Кирсанов
28 марта 2026, 08:33
С начала военного противостояния с Ираном ранения получили более 300 американских солдат.
Кратко:

  • Всего за время конфликта погибли 13 представителей армии США
  • Рубио заявил, что США рассчитывают завершить военные действия в течение нескольких недель

Иран осуществил ракетный удар по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии, в результате чего пострадали 12 американских военнослужащих, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя властей США.

По данным журналистов, с начала военного противостояния с Ираном, которое началось 28 февраля, ранения получили более 300 американских солдат. При этом ранее в пятницу сообщалось, что 273 военнослужащих уже вернулись к выполнению своих обязанностей. Всего за время конфликта погибли 13 представителей армии США.

видео дня

Кроме того, как отмечает Reuters, в субботу Израиль сообщил о зафиксированном запуске ракеты с территории Йемена - это первый подобный случай с начала конфликта с Ираном.

"Хотя Израиль заявил, что в субботу снова нанес удары по целям в столице Ирана, он также обнаружил ракету, которая, по его словам, была запущена из Йемена", - уточнили в материале.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает завершить военные действия в течение нескольких недель, а не месяцев.

Операция США против Ирана - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп хочет избежать затяжной войны в Иране и надеется положить конец конфликту в ближайшие недели. В частности, США рассчитывают закончить войну до встречи Трампа с Си Цзиньпином в мае.

25 марта на благотворительном ужине в поддержку предвыборной кампании республиканского крыла в Палате представителей в Вашингтоне Трамп заявил, переговоры между США и Ираном продолжаются, однако иранская сторона опасается публично сказать об этом.

23 марта Трамп объявил о приостановке ударов американских войск по энергетическим объектам Ирана на 5 дней. Решение было принято по итогам переговоров американской и иранской сторон.

Чем война в Иране выгодна Кремлю: мнение эксперта

На фоне эскалации на Ближнем Востоке Россия получает неожиданные бонусы, которые могут усилить ее способность финансировать войну против Украины.

Эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус в интервью Главреду обозначил три ключевые выгоды, которые получает Кремль:

  • рекордные цены на нефть - прямой подарок для бюджета РФ;
  • ослабление санкционного давления из-за позиции Индии;
  • усиление позиций России в отношениях с Китаем.

По оценке Гардуса, продолжительность конфликта в Иране определит, сохранятся ли эти преимущества для Кремля. Если эскалация быстро завершится, Россия потеряет все три рычага. Если же ситуация затянется на месяцы, выгоды будут только расти.

Другие новости по теме:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Иран Дональд Трамп Ближний Восток новости Ирана Удар Израиля по Ирану Атака на Иран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
09:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять