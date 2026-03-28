Иран атаковал авиабазу в Саудовской Аравии, ранены 12 американских военных – Reuters

С начала военного противостояния с Ираном ранения получили более 300 американских солдат.

Иран атаковал авиабазу в Саудовской Аравии

Иран осуществил ракетный удар по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии, в результате чего пострадали 12 американских военнослужащих, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя властей США.

По данным журналистов, с начала военного противостояния с Ираном, которое началось 28 февраля, ранения получили более 300 американских солдат. При этом ранее в пятницу сообщалось, что 273 военнослужащих уже вернулись к выполнению своих обязанностей. Всего за время конфликта погибли 13 представителей армии США.

Кроме того, как отмечает Reuters, в субботу Израиль сообщил о зафиксированном запуске ракеты с территории Йемена - это первый подобный случай с начала конфликта с Ираном.

"Хотя Израиль заявил, что в субботу снова нанес удары по целям в столице Ирана, он также обнаружил ракету, которая, по его словам, была запущена из Йемена", - уточнили в материале.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает завершить военные действия в течение нескольких недель, а не месяцев.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп хочет избежать затяжной войны в Иране и надеется положить конец конфликту в ближайшие недели. В частности, США рассчитывают закончить войну до встречи Трампа с Си Цзиньпином в мае.

25 марта на благотворительном ужине в поддержку предвыборной кампании республиканского крыла в Палате представителей в Вашингтоне Трамп заявил, переговоры между США и Ираном продолжаются, однако иранская сторона опасается публично сказать об этом.

23 марта Трамп объявил о приостановке ударов американских войск по энергетическим объектам Ирана на 5 дней. Решение было принято по итогам переговоров американской и иранской сторон.

Чем война в Иране выгодна Кремлю: мнение эксперта

На фоне эскалации на Ближнем Востоке Россия получает неожиданные бонусы, которые могут усилить ее способность финансировать войну против Украины.

Эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус в интервью Главреду обозначил три ключевые выгоды, которые получает Кремль:

рекордные цены на нефть - прямой подарок для бюджета РФ;

ослабление санкционного давления из-за позиции Индии;

усиление позиций России в отношениях с Китаем.

По оценке Гардуса, продолжительность конфликта в Иране определит, сохранятся ли эти преимущества для Кремля. Если эскалация быстро завершится, Россия потеряет все три рычага. Если же ситуация затянется на месяцы, выгоды будут только расти.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

