Ситуация накаляется, США и Иран готовятся к потенциальной битве: что известно

Пентагон усиливает присутствие на Ближнем Востоке, а Тегеран мобилизует бойцов.

США готовят переброску войск на Ближний Восток

Главное:

Пентагон хочет отправить дополнительные силы на Ближний Восток

Цель — дать больше военных вариантов Трампу

Иран усиливает оборону и готовится к возможным боям

Пентагон рассматривает возможность отправки еще до 10 тысяч дополнительных военнослужащих сухопутных войск на Ближний Восток. Таким образом, Министерство войны хочет предоставить президенту США Дональду Трампу больше военных вариантов действий. Об этом 27 марта сообщило издание The Wall Street Journal.

Ожидается, что к военным присоединятся примерно 5 тысяч морских пехотинцев и тысячи десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, которых отправили в этот регион раньше.

Хотя точное местоположение американских войск на Ближнем Востоке остаётся под вопросом, считается, что они могут разместиться в пределах досягаемости Ирана и острова Харк. Ранее издание CNN писало, что на этот остров Тегеран начал перебрасывать силы и делать ловушки на нем, поскольку Трамп хочет использовать его как рычаг давления на Тегеран в вопросе разблокирования Ормузского пролива.

WSJ напоминает, что Трамп не раз подчеркивал, что откроет для прохождения судов Ормузский пролив, и что это произойдет или с помощью сил союзников, или без них.

"Как мы уже говорили, президент Трамп всегда располагает всеми военными возможностями", — подчеркнула заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Иран готовит военный ответ США

В то же время Тегеран начал готовить военные силы для сдерживания атаки. Как сообщило 26 марта агентство Mehr, в Иране наблюдается наплыв заявок принять участие в потенциальной битве.

"Для наземного противостояния с американскими войсками было мобилизовано более миллиона иранских бойцов", — пишет издание со ссылкой на информацию от источника, знакомого с этим вопросом.

Иранское агентство Tasnim также сообщает, что у военных появилась "волна энтузиазма" по созданию "исторического ада" для американских военных, если те начнут наземное наступление.

В последние дни наблюдается массовый приток заявок от иранской молодёжи в центры "Басидж", Корпус стражей исламской революции (КСИР) и армию с просьбой также принять участие в этой битве.

"США хотят открыть Ормузский пролив посредством тактики самоубийства и самоуничтожения; пусть так. Мы готовы как к реализации их стратегии самоубийства, так и к тому, что пролив останется закрытым", — заявил медиа военный источник.

Операция США против Ирана - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп хочет избежать затяжной войны в Иране и надеется положить конец конфликту в ближайшие недели. В частности, США рассчитывают закончить войну до встречи Трампа с Си Цзиньпином в мае.

25 марта на благотворительном ужине в поддержку предвыборной кампании республиканского крыла в Палате представителей в Вашингтоне Трамп заявил, переговоры между США и Ираном продолжаются, однако иранская сторона опасается публично сказать об этом.

23 марта Трамп объявил о приостановке ударов американских войск по энергетическим объектам Ирана на 5 дней. Решение было принято по итогам переговоров американской и иранской сторон.

Ранее Трамп четко обозначил свою позицию относительно завершения американской военной операции против Ирана. Он заявил журналистам, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства.

Другие новости по теме:

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

