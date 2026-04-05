"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

Затяжная война в Иране уменьшит поддержку Украины со стороны США, считает Зеленский.

Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

Кратко:

Зеленский прямо признал, что внимание союзников к Украине ослабевает

Война на Ближнем Востоке играет на руку России

Украина предлагает союзникам свой военный опыт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затяжная война на Ближнем Востоке может ослабить поддержку Киева со стороны США. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

По его словам, смещение внешнеполитических приоритетов Вашингтона уже начинает отражаться на объёмах помощи Украине, в частности - в сфере противовоздушной обороны.

"Мы должны признать, что на сегодняшний день мы не являемся приоритетом… Я боюсь, что затянувшаяся война приведет к сокращению поддержки", - сказал он.

Он подчеркнул, что даже нынешние пакеты помощи могут сокращаться, если конфликт с Ираном затянется.

Дефицит Patriot и ежедневные удары России

При этом Украина продолжает испытывать острую потребность в средствах ПВО. На фоне регулярных ракетных ударов со стороны России по городам и энергетической инфраструктуре, нехватка современных систем остаётся серьёзной проблемой. Несмотря на поддержку европейских партнёров, доступные ресурсы ограничены.

Отдельно президент обратил внимание на экономические последствия напряжённости в регионе. Рост цен на нефть, в том числе из-за рисков вокруг Ормузского пролива, способствует увеличению доходов России. По его словам, это усиливает финансовые возможности Москвы продолжать войну.

Чтобы удержать внимание союзников, Киев предлагает расширять сотрудничество. Украина готова делиться практическим опытом противодействия иранским беспилотникам, включая технологии борьбы с дронами типа Shahed-136, которые Россия применяет под названием "Герань-2".

Переговоры в Стамбуле и позиция по территориям

Кроме того, Владимир Зеленский предложил странам Персидского залива формат обмена: Украина может предоставить военные технологии, рассчитывая взамен получить противоракетные средства.

Во время визита в Стамбул президент также провёл переговоры с Реджеп Тайип Эрдоганом. Стороны обсудили возможные мирные инициативы и перспективы дальнейших контактов на уровне лидеров.

При этом украинская позиция остаётся неизменной: Киев не рассматривает возможность территориальных уступок.

Как долго продлится война с Ираном – мнение эксперта Политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив говорил, что война в Иране может длиться годами, даже десятилетиями. Но ключевой вопрос — насколько она будет глобальной. По его мнению, глобальная фаза может длиться не дольше одного-трех месяцев. Он также не исключил, что даже в течение месяца она завершится на глобальном уровне, но локальные противостояния могут сохраняться.

Как сообщал Главред, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно поддерживает контакт с США по поводу мирных переговоров, однако процесс осложняется из-за споров вокруг места их проведения. По его словам, Соединенные Штаты настаивают на встрече на своей территории, тогда как Россия отказывается ехать в Америку.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не стоило "лезть в Украину". Он также подчеркнул, что сейчас США не предоставляют бесплатную помощь, а продают боеприпасы за средства Европейского Союза.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Эрдоган также предложил провести мирные переговоры по войне именно в Стамбуле.

Об источнике: The Associated Press Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

