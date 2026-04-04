Прямые переговоры с РФ могут пройти в Стамбуле: о чем договорились Зеленский и Эрдоган

Эрдоган, как отметил Зеленский, поддерживает идею мирных переговоров и предложил провести в Стамбуле.

Зеленский встретился с Эрдоганом

В субботу, 4 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Лидеры обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке, а также согласовали новые шаги в сфере сотрудничества по безопасности. Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина готова поддержать Турцию экспертизой, технологиями и опытом. Политическая готовность работать вместе уже есть, а в ближайшие дни команды обеих стран финализуют детали договоренностей.

"Договорились о новых шагах в сотрудничестве безопасности. Это касается прежде всего тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию: экспертиза, технологии, опыт. Принципиальная политическая готовность работать вместе есть, и наши команды в ближайшие дни финализуют детали", - говорится в сообщении.

Отдельно стороны рассмотрели практические шаги по реализации совместных проектов по строительству газовой инфраструктуры и возможности совместной разработки газовых месторождений.

Президент Украины сообщил, что обсудил с лидером Турции пути завершения войны. Эрдоган, как отметил Зеленский, поддерживает идею мирных переговоров и предложил провести в Стамбуле.

"Эрдоган предлагает провести мирные переговоры в Стамбуле, мы готовы приехать, готовы к встрече на уровне лидеров в любом формате", – заявил Зеленский.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно контактирует с США по поводу переговоров, однако из-за споров о месте встречи процесс затруднен. США настаивают на переговорах у себя, РФ отказывается ехать в Америку.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужно было "лезть в Украину", но сейчас Вашингтон больше не предоставляет бесплатную помощь, а продает боеприпасы за средства ЕС. Он раскритиковал политику Джо Байдена, обвинив ее в тратах $350 млрд без выгоды для США.

Кроме того, Зеленский рассказал, что Украина не соглашается на территориальные уступки в качестве условия мира. В США рассматривают такой вариант завершения войны.

О персоне: Реджеп Тайип Эрдоган Редже́п Тайи́п Эрдо́ган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

